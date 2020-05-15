ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Большой студии Дома радио идет подготовка к концертной программе "Барані сваё"

15.05.2020 17:04 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

15 мая на телеканале "Беларусь 3" и Первом национальном канале Белорусского радио выйдет авторская концертная программа Евгения Олейника и Юлии Быковой (группа AURA) "Барані сваё" с участием известных артистов белорусской эстрады. Начало прямой трансляции в 21:55.

Во время подготовки концерта в Большой студии Дома радио поговорили с продюсером и композитором Евгением Олейником.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 мая на телеканале "Беларусь 3" и Первом национальном канале Белорусского радио выйдет авторская концертная программа Евгения Олейника и Юлии Быковой (группа AURA)...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Придворный театр восстановят в Ружанском замке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика