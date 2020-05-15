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В Большой студии Дома радио идет подготовка к концертной программе "Барані сваё"
15.05.2020 17:04 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT15 мая на телеканале
Во время подготовки концерта в Большой студии Дома радио поговорили с продюсером и композитором Евгением Олейником.
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15 мая на телеканале "Беларусь 3" и Первом национальном канале Белорусского радио выйдет авторская концертная программа Евгения Олейника и Юлии Быковой (группа AURA)...
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