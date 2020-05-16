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"Ночь музеев" в онлайн-формате

16.05.2020 12:48 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Культурная бессонница ожидает сегодня страну. Правда, теперь музейные экспозиции оценят в цифровом формате. Международная "Ночь музеев" адаптировалась - предлагают совершить прогулку по культурным пространствам через смартфоны и компьютеры. Сразу несколько музеев Беларуси подготовили виртуальные экскурсии. Есть и музеи, которые приглашают к себе в гости на мистическое турне. Обзор - у Лидии Заблоцкой.

В Национальном историческом музее впервые дадут оперу. Онлайн. Среди исполнителей - "Палац", "Троица" и "У нескладовае". Сюжет - по следам летописей. На два часа десять залов музея переоборудуют в съемочную площадку. Каждому действу - свое пространство. В ход пойдут экспонаты музея и костюмы "Беларусьфильма". Обещают динамику и максимальную аутентику в прямом эфире уже в 9 вечера.


Вечерние виртуальные турне можно совершить за сотни километров от столицы


Например, рассмотреть экспонаты краеведческих музеев Быхова, Браслава, Глубокого и Чечерска. Нужно лишь открыть социальные сети. 20 лет в списке наследия ЮНЕСКО отметит и Мирский замок. Предлагают пройти тест на знание его истории и "прошагать" рядом с оружиями чести и отваги. 


Час мистической экскурсии обещают в Музее народной архитектуры и быта


Единственный музей, который приглашает зрителя не к экрану монитора, а в гости - Музей народной архитектуры и быта. Находится он в 4 километрах от Минска, в агрогородке Озерцо. Здесь обещают час мистической экскурсии. Она состоится здесь, на территории старинной белорусской деревни, если погода не даст сбой.

Как засыпают в музее-скансене избы прошлых столетий - рассмотрят под свет фонарей. Сопроводят прогулку мифические персонажи. В дополнение программы - три часа исконных белорусских танцев, игр и квеста. Этнодеревня будет работать дольше обычного, а вход на территорию по неизмененной стоимости билета. Для дошкольников - бесплатно. Так, культурная бессонница обеспечена, если адаптируетесь и вы. Изучение музеев доступно каждому из любой точки мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Культурная бессонница ожидает сегодня страну. Правда, теперь музейные экспозиции оценят в цифровом формате. Международная "Ночь музеев" адаптировалась -...
 
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