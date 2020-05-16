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Тест: «Даже если будет восемь - все равно мы пить не бросим!» 35 лет «сухому закону» в СССР

16.05.2020 09:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Трезвость — норма жизни», провозгласила в очередной раз власть советскому народу 16 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения» и начала глобальную (и безуспешную) антиалкогольную кампанию. На следующий день советский народ узнал об этом из газеты «Правда» и понеслась… В 35-летие «сухого закона» в СССР проверим, знаете ли вы, как выживали в условно трезвых условиях люди, как умудрялись обходить ограничения и чем «табуретовка» отличалась от «говёновки».

 
 
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В 35-летие «сухого закона» в СССР проверим, знаете ли вы, как выживали в условно трезвых условиях люди, как умудрялись обходить ограничения и чем «табуретовка»...
 
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