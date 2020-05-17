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Стало известно, где пройдет «Евровидение - 2021». В этом году конкурс отменили из-за пандемии
17.05.2020 06:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Евровидение — 2021» пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena. Об этом
Конкурс, который, напомним, должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме,
Во время шоу и было объявлено, что местом проведения «Евровидения» в следующем году вновь станет Роттердам. Организаторы высказали уверенность, что мероприятие будет грандиозным.
Они также сообщили, что на сегодняшний день 18 артистов, которые должны были выступать в 2020 году, подтвердили свое участие в «Евровидении — 2021».Видео:
Более подробная информация о самом конкурсе, а также дате его проведения, будет опубликована в ближайшее время, сообщается на сайте.
Ранее организаторы
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Они также сообщили, что на сегодняшний день 18 артистов, которые должны были выступать в 2020 году, подтвердили свое участие в «Евровидении - 2021».
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