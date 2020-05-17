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Стало известно, где пройдет «Евровидение - 2021». В этом году конкурс отменили из-за пандемии

17.05.2020 06:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Евровидение — 2021» пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Конкурс, который, напомним, должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, отменили из-за пандемии. Вместо него организаторы приняли решение провести в день финала специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light с прошедшими нацотборы участниками и конкурсантами разных лет.

Во время шоу и было объявлено, что местом проведения «Евровидения» в следующем году вновь станет Роттердам. Организаторы высказали уверенность, что мероприятие будет грандиозным.

Они также сообщили, что на сегодняшний день 18 артистов, которые должны были выступать в 2020 году, подтвердили свое участие в «Евровидении — 2021».

Видео: Eurovision Song Contest

Более подробная информация о самом конкурсе, а также дате его проведения, будет опубликована в ближайшее время, сообщается на сайте.

Ранее организаторы сообщали, что «песни этого года не имеют права быть представлены в конкурсе в 2021 году».

 
 
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Они также сообщили, что на сегодняшний день 18 артистов, которые должны были выступать в 2020 году, подтвердили свое участие в «Евровидении - 2021».
 
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