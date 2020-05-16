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Придворный театр восстанавливают в Ружанах
16.05.2020 18:54 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTРеконструкцию начали в замке Сапег. В 18 веке дворец славился своим величием. Его главной гордостью был барочный театр, в котором работало более 100 человек. Посмотреть представления приезжали даже короли. Однако война почти уничтожила здание. Но в архивах сохранились чертежи. Поэтому кроме деталей интерьера хотят восстановить и механизмы сцены.
Как восстанавливают былую роскошь - расскажет Мария Тройнич (видео).
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Реконструкцию начали в замке Сапег. В 18 веке дворец славился своим величием. Его главной гордостью был барочный театр, в котором работало более 100 человек....
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