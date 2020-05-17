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"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме!
17.05.2020 12:52 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTОб этом сообщили организаторы конкурса. Решение было объявлено вчера во время проекта "Европа сияет светом". Он вышел в эфир вместо
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Об этом сообщили организаторы конкурса. Решение было объявлено вчера во время проекта "Европа сияет светом". Он вышел в эфир вместо "Евровидения-2020", которое было...
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