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"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме!

17.05.2020 12:52 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщили организаторы конкурса. Решение было объявлено вчера во время проекта "Европа сияет светом". Он вышел в эфир вместо "Евровидения-2020", которое было отменено в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Проект показывал телеканал "Беларусь 1".
 
 
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Об этом сообщили организаторы конкурса. Решение было объявлено вчера во время проекта "Европа сияет светом". Он вышел в эфир вместо "Евровидения-2020", которое было...
 
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