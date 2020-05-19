ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китайскую пустыню озеленяли 70 лет. Посмотрите, в какой оазис она превратилась

19.05.2020 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь Китая (ее площадь 42,2 тысячи квадратных километров), раньше была полностью лишена деревьев и сельскохозяйственных угодий. С 1959 года местные жители сажали деревья, чтобы обуздать нашествие песчаных бурь. Теперь пустыня исчезла с карты: 93% земель, подвергающихся опустыниванию, стали зелеными​​​​, пишет news.cgtn.com.

Узнать подробности можно на видео, которое снял китайский канал CGTN.

Видео: CGTN

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь Китая (ее площадь 42,2 тысячи квадратных километров), раньше была полностью лишена деревьев и сельскохозяйственных...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Недолго музыка играла. 10 белорусских звезд, сгоревших на взлете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика