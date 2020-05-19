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Китайскую пустыню озеленяли 70 лет. Посмотрите, в какой оазис она превратилась
19.05.2020 12:24 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь Китая (ее площадь 42,2 тысячи квадратных километров), раньше была полностью лишена деревьев и сельскохозяйственных угодий. С 1959 года местные жители сажали деревья, чтобы обуздать нашествие песчаных бурь. Теперь пустыня исчезла с карты: 93% земель, подвергающихся опустыниванию, стали зелеными,
Узнать подробности можно на видео, которое снял китайский канал CGTN.Видео:
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Пустыня Му-Ус, одна из четырех главных пустынь Китая (ее площадь 42,2 тысячи квадратных километров), раньше была полностью лишена деревьев и сельскохозяйственных...
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