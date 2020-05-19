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Недолго музыка играла. 10 белорусских звезд, сгоревших на взлете
19.05.2020 08:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эти артисты подавали большие надежды и достигли определенных успехов, но их группы или сольные проекты перестали существовать еще на взлете. Некоторые из них исчезли и давно забыты, а некоторых до сих пор помнят фанаты и с нетерпением ждут их возвращения. Сегодняшняя подборка музыкального критика Сергея Будкина, автора программы Belsat Music Live, посвящена белорусским артистам последнего десятилетия.
«Детидетей»Видео:
Заинтересует тех, кто слушает: Cocteau Twins, Blonde Redhead, Flёur, Янку Дягилеву, Алину Орлову, «Серебряную свадьбу».
Группа, родившаяся в недрах Купаловского театра, мгновенно покорила публику. Все началось с душевных квартирников для себя, а через год музыканты-актеры уже нашли себя в переполненном зале на сольном концерте. Дальнейшие выступления также проходили с неизменным аншлагом (на одном из них музыканты поставили рекорд, сыграв 67 песен за 5 часов), у группы был сильный фан-клуб, их приглашали на крупные фестивали и концерты за границу, вокалистка Аня Хитрик была признана «рок-князёўнай».
Но эта сказка закончилась через четыре года после выхода долгожданного первого белорусскоязычного альбома «Рух», признанного лучшим в белорусской музыке в 2010 году (по версии Experty.by). И в это время группа неожиданно объявила, что уходит в бессрочный отпуск, из которого не вернется. Тогда в интервью TUT.BY Аня
Что было дальше: Аня Хитрик вместе с виолончелисткой Юлией Глушицкой основали новый проект — Sounduk. Их последняя запись —
DreamgaleВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: Vacuum, Loreen, Ace of Base, Army of Lovers, «UltraВожык».
Проект белорусских музыкантов Михаила Сендера и Дмитрия Палагина. На вокал они пригласили Софию Мэттссон, шведскую певицу и модель, сестру голливудской актрисы Хелены Мэттссон. Начало было очень многообещающим — сингл на лейбле, который работал с Nightwish и In Flames, работа с продюсерам Ace of Base и Army of Lovers. Песни из их дебютного альбома стали радиохитами в Швеции и Беларуси, музыканты начали активно продвигаться на украинском и российском рынках, вели разговор о совместном турне с группой Vacuum, но вдруг все прекратилось. Как
Что было дальше: София пошла по стопам своей сестры и снялась в фильмах и сериалах, в ее фильмографии на сегодняшний день 17 фильмов. Дмитрий Палагин остался работать в Швеции в сфере IT. Майкл Сандер вернулся в Беларусь, где запустил проект Kufar.by и управлял им в течение пяти лет, а затем вернулся в Швецию, он топ-менеджер в IT. Говорит, что мысль о возвращении на сцену не покидает его, но не в формате Dreamgale.
Hurma
Видео:
Заинтересует тех, кто слушает: Blur, The Verve, Maroon 5, Coldplay, «Зверей», Uzari, Павла Козича.
Группа, которая в первый год своего существования собрала все возможные награды, — от диплома «Белорусскоязычная песня года» на ОНТ до победы в номинации «Открытие года» в номинации «Герои года» от премии «Тузін Гітоў». Они серьезно инвестировали в свой альбом (по словам лидера Никиты Найденова, за эту сумму можно было купить хорошую машину), дали несколько сольных концертов и… расстались, не видя никаких дальнейших перспектив.
Что было дальше: члены команды разбежались по кавер-группам, а Никита Найденов создал и ведет городское музыкальное шоу «Сам Шазам», пишет песни и переводит на белорусский для ряда белорусских исполнителей. Произведения на его слова исполняют Uzari, Ян Ярош, Litesound, Роман Волознев, Nuteki, Дима Никанович, Алексей Гросс, Диана Громова. Из последних удач —
РэйВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: Диму Билана, Макса Барских, «Серебро», Alexeev, Мэвла.
Певец под этим псевдонимом привлек к себе внимание в 2014 году, когда записал пару танцевальных хитов и
Что отличало этот белорусский прорыв на российском рынке от других? Рэй не забыл, а наоборот — вспомнил свой язык. Исполнитель записал сингл «Бывай.by» и свою версию «Колыбельной» Дмитрия Явтуховича. Но два года спустя проект «Рэй» исчез из поля зрения.
Что было дальше: через некоторое время артист Сергей Скуратович возобновил свою деятельность под новым псевдонимом — ULYANOOW, но пока привлек внимание внимание только
«Фляус и Кляинн»Видео:
Заинтересует тех, кто слушает: Velvet Undeground, Sex Pistols, The Stone Roses, Oasis, Muse, АукцЫон, Stokes, Ы.Ы.Ы.
Одна из самых необычных групп в истории нашей музыки — яркие выступления вокалиста на сцене и за ее пределами, непонятная лирика с потрясающими образами и музыкой с приветом классикам панка, психодела и брит-попа. Это тот случай, когда важно не только слушать музыку, но и смотреть на сцену. Они буквально околдовывают публику, причем самую разную — будь то родной фестиваль «Рок-Кола» в Полоцке (Гран-при в 2003 году), «Рок-коронация» (Приз зрительских симпатий в 2004 году и прорыв года в 2007 году), фестиваль «Басовішча «(Гран-при 2007 года), христианские музыкальные фестивали (премия Евангельской музыкальной ассоциации) или сольные выступления в Киеве, Москве или Вильнюсе.
Но чары действовали только некоторое время. В 2011 году группа прекратила свое существование. Его основатели в интервью порталу Refnews
Что произошло дальше: фронтмен Сергей Володченко продолжает бродить по коридорам собственного сознания, но теперь делает это тихо и незаметно для окружающих. Один из основателей группы, басист Александр Верный, играл с Uzari, а затем присоединился к группе Nuteki. В 2015 году «Фляус и Кляинн» посмертно выпустили свой дебютный альбом, который лежал на полке почти 10 лет. Его можно послушать на
VinsentВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: Drake, Kendrick Lamar, Noize MC, Макса Коржа, Ассаи, Лявона Вольского, Angst.
Самый успешный белорусскоязычный рэпер в истории нашей музыки заявил о себе в 20 лет. Тогда у его на разогреве выступал проект Lunclan, а его лидер Макс Корж написал музыку до
Что было дальше: Vinsent музыку не забросил. Он говорит, что пробует себя в других форматах, но в течение пяти лет с момента выпуска своего второго альбома Vir ничего публично не показывал.
HandmadE
Последнее появление группы в медиапространстве с треком «Ляці», где она пробует себя в танцевальном формате.
Заинтересует тех, кто слушает: Ben Howward, Mumford & Sons, Сергея Бабкина, «Пилот», Дмитрия Войтюшкевича, J: Морс.
Одна из несбывшихся надежд белорусской инди-музыки первой половины 2010 года. Группа была образована журналистом Евгением Волошиным, поэтом Глебом Лободенко и гитаристом Андреем Маркутсом в качестве альтернативы музыке, которая транслировалась по телевидению и радио. Поначалу дела музыкантов пошли вверх — их заметили на том же ТВ (вы, наверное, помните
Что было дальше: за последние шесть лет HandmadE пару раз выступала для давних поклонников и даже записала пару песен, но говорить о возобновлении активной деятельности не приходится. У гитаристов Влада Пыльченко и Андрея Маркутса есть свои собственные проекты — PyLai и Markuts Band соответственно, а Евгений Волошин сейчас является главным редактором ток-шоу «Каждый из нас» на «Белсате».
The ToobesВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Stooges, Jack White, Loop of Passion, «Краму».
Группа, которая потрясла поклонников 1960-х годов в Беларуси и за рубежом. Прежде всего благодаря тонкому чувству стиля и невероятной энергии, которые исходили от всех трех музыкантов. Их взлет произошел в 2009—2012 годах, когда музыканты завоевали около 20 наград на различных фестивалях и премиях в Беларуси и Польше. В 2013 году в группе начинается разлад, в основном из-за того, что The Toobes зарабатывали не так много, как хотелось бы. В результате басист Стас уходит, а затем возвращается, потом гитарист Костя объявляет о своем уходе. В итоге группа дает сольный альбом «Концерт смерти» и исчезает с экранов радаров.
Что было дальше: вокалист Стас Ламакин переехал в Польшу, где создал группу Radioslam, которая исполняет музыку, похожую по духу на The Toobes. Костя Пыжов и Стас Мурашко присоединились к украинскому проекту «Валентин Стрыкало».
Костя также работает как звукорежиссер в своей студии в Польше. Стас живет в Минске и сотрудничает с рядом артистов, в том числе с Лерой Яскевич и русской певицей Гречкой, а также играет на барабанах в группе «Союз» (вот их свежее
TonqiXodВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: The Doors, Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd, Jethro Tall, «Песняров» (конца 1970-х).
Любимая группа интеллектуалов, и не только белорусских. Среди поклонников TonqiXod были замечены Максим Жбанков, Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич, Сергей Филимонов, Артемий Троицкий и группа Tequilajazzz. Они собрали все возможные белорусские независимые музыкальные награды (Experty.by, «Басовішча», Rock Profi, «Даём рады», «Героі году»). Музыканты выпустили два альбома, каждый из которых был представлен … в театре: дебютный — на сцене РТБД (видеоверсия
Что было дальше: через шесть месяцев после расставания музыканты снова собрались вместе, чтобы устроить прощальный концерт. Каждый из участников трио продолжает заниматься музыкой. Вокалист и поэт Влад Ленкевич вместе с мультиинструменталистом Эриком Орловым-Шимкусом основали проект luty sakavik, с которым сразу же победили на последнем в истории «Басовішчы» и записали свой
MauzerВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: Korn, Slipknot, System of A Down, Louna, 5diez, Pomidor/off, N.R.M.
Могилевская группа, которая за пару лет стала одним из лидеров нового белорусского рока. В 2005—2006 годах еще под названием Tav. Mauzer они выиграли «Басовішча», стали лауреатами «Рок-Кола», получили награду за «Дебют года» на «Рок-коронации», через год на этой же церемонии вокалист Ян Маузер будет назван «Исполнителем года». Их приглашали на крупные фестивали в России и Литве. Однако перед выходом второго диска в 2010 году что-то пошло не так. За неделю до живого выступления басист и барабанщик неожиданно покидают группу, в результате чего Ян дает акустический концерт — последний в истории группы на сегодня.
Что было дальше: Ян Маузер переехал в Киев. В 2014 году он представил новый музыкальный проект под названием «Мама» (это их дебют и пока единственное
Бонус
Два талантливых белорусских артиста, которые громко о себе заявили и получили множество авансов. Они продолжают работать, но сбавили темп, когда прошла первая волна эйфории. Интрига в том, смогут ли подняться или их ждет забвение.
Виталий ВоронкоВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: непонятно.
Аккордеонист-шоумен привлек к себе внимание в 2014 году, когда феерично выступил на польском телешоу «Голос» с белорусскоязычным кавером группы Piersi. В том же году он выиграл самый первый конкурс «Заспявай» и записал с украинским звукорежиссером Владом Яруном из группы «Океан Ельзи» песню
Что было дальше: Виталий продолжает выступать в различных телешоу в образе Супермена с баяном, делает каверы мировых хитов, а в качестве основного проекта указывает Edm-дуэт
Евгений ЛитвинковичВидео:
Заинтересует тех, кто слушает: Джона Ньюмана, Олега Винника, Стаса Михайлова, Александра Солодуху.
Артист из Жодино неудачно пытался покорить белорусскую сцену, а затем впечатлил наших южных соседей на телешоу «Украина мае талант» и «Х-фактор» и стал украинской звездой. Его называли «Певцом года» (выбор Favor.com.ua), он выступал с турами по стране. На события на Майдане и в Крыму артист отреагировал песней
Что было дальше: теперь на его
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Эти артисты подавали большие надежды и достигли определенных успехов, но их группы или сольные проекты перестали существовать еще на взлете. Некоторые из них...
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