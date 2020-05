Недолго музыка играла. 10 белорусских звезд, сгоревших на взлете

Источник материала: Tut.by

Эти артисты подавали большие надежды и достигли определенных успехов, но их группы или сольные проекты перестали существовать еще на взлете. Некоторые из них исчезли и давно забыты, а некоторых до сих пор помнят фанаты и с нетерпением ждут их возвращения. Сегодняшняя подборка музыкального критика Сергея Будкина, автора программы Belsat Music Live, посвящена белорусским артистам последнего десятилетия.

«Детидетей»

Видео:. В этом концертном видео «Детидетей» исполняют «Гімн моладзі» — пожалуй, свою главную песню.

Заинтересует тех, кто слушает: Cocteau Twins, Blonde Redhead, Flёur, Янку Дягилеву, Алину Орлову, «Серебряную свадьбу».

Группа, родившаяся в недрах Купаловского театра, мгновенно покорила публику. Все началось с душевных квартирников для себя, а через год музыканты-актеры уже нашли себя в переполненном зале на сольном концерте. Дальнейшие выступления также проходили с неизменным аншлагом (на одном из них музыканты поставили рекорд, сыграв 67 песен за 5 часов), у группы был сильный фан-клуб, их приглашали на крупные фестивали и концерты за границу, вокалистка Аня Хитрик была признана «рок-князёўнай».

Но эта сказка закончилась через четыре года после выхода долгожданного первого белорусскоязычного альбома «Рух», признанного лучшим в белорусской музыке в 2010 году (по версии Experty.by). И в это время группа неожиданно объявила, что уходит в бессрочный отпуск, из которого не вернется. Тогда в интервью TUT.BY Аня намекнула , что дело в отношениях между участниками группы, но сор из избы не вынесла.

Что было дальше: Аня Хитрик вместе с виолончелисткой Юлией Глушицкой основали новый проект — Sounduk. Их последняя запись — двойной альбом «Сом» был выпущен в 2016 году. Этой осенью Аня хочет дать большой концерт в Минске по случаю 10-летия проекта. А соучредители группы «Детидетей» Михась Зуй и Дмитрий Есяневич сосредоточились на своей группе ili-ili. Вот тут можно посмотреть их актуальный живой сет.

Dreamgale

Видео:Дебютный клип на Dreamgale. Шведка София Мэттссон исполняет один из куплетов на белорусском языке. Позже музыканты выпустят полностью белорусский трек —

Заинтересует тех, кто слушает: Vacuum, Loreen, Ace of Base, Army of Lovers, «UltraВожык».

Проект белорусских музыкантов Михаила Сендера и Дмитрия Палагина. На вокал они пригласили Софию Мэттссон, шведскую певицу и модель, сестру голливудской актрисы Хелены Мэттссон. Начало было очень многообещающим — сингл на лейбле, который работал с Nightwish и In Flames, работа с продюсерам Ace of Base и Army of Lovers. Песни из их дебютного альбома стали радиохитами в Швеции и Беларуси, музыканты начали активно продвигаться на украинском и российском рынках, вели разговор о совместном турне с группой Vacuum, но вдруг все прекратилось. Как пояснил позже в интервью Probisness Михаил Сендер, во время работы над вторым альбомом они поняли, что устали от проекта и что дальнейшие инвестиции в него нецелесообразны.

Что было дальше: София пошла по стопам своей сестры и снялась в фильмах и сериалах, в ее фильмографии на сегодняшний день 17 фильмов. Дмитрий Палагин остался работать в Швеции в сфере IT. Майкл Сандер вернулся в Беларусь, где запустил проект Kufar.by и управлял им в течение пяти лет, а затем вернулся в Швецию, он топ-менеджер в IT. Говорит, что мысль о возвращении на сцену не покидает его, но не в формате Dreamgale.

Hurma

Видео: HURMA GURT. Самая последняя и, возможно, самая сильная песня группы Hurma, выпущенная три года назад.

Заинтересует тех, кто слушает: Blur, The Verve, Maroon 5, Coldplay, «Зверей», Uzari, Павла Козича.

Группа, которая в первый год своего существования собрала все возможные награды, — от диплома «Белорусскоязычная песня года» на ОНТ до победы в номинации «Открытие года» в номинации «Герои года» от премии «Тузін Гітоў». Они серьезно инвестировали в свой альбом (по словам лидера Никиты Найденова, за эту сумму можно было купить хорошую машину), дали несколько сольных концертов и… расстались, не видя никаких дальнейших перспектив.

Что было дальше: члены команды разбежались по кавер-группам, а Никита Найденов создал и ведет городское музыкальное шоу «Сам Шазам», пишет песни и переводит на белорусский для ряда белорусских исполнителей. Произведения на его слова исполняют Uzari, Ян Ярош, Litesound, Роман Волознев, Nuteki, Дима Никанович, Алексей Гросс, Диана Громова. Из последних удач — песня «Да відна» для проекта VAL, которая победила в белорусском отборе на «Евровидение».

Рэй

Видео:. Музыкальный клип Рэя на песню «Бывай.by», снятый на Минском море, на момент выхода в 2015 году был единственным белорусским музыкальным видео, транслировавшимся в СНГ.

Заинтересует тех, кто слушает: Диму Билана, Макса Барских, «Серебро», Alexeev, Мэвла.

Певец под этим псевдонимом привлек к себе внимание в 2014 году, когда записал пару танцевальных хитов и сделал музыкальное видео, посвященное Елене Темниковой из группы «Серебро». После его ждал контракт со «Студией Союз», сотрудничество с автором песен для Билана и t.A.T.u., гастроли по России и ротация на телевидении и радио.

Что отличало этот белорусский прорыв на российском рынке от других? Рэй не забыл, а наоборот — вспомнил свой язык. Исполнитель записал сингл «Бывай.by» и свою версию «Колыбельной» Дмитрия Явтуховича. Но два года спустя проект «Рэй» исчез из поля зрения.

Что было дальше: через некоторое время артист Сергей Скуратович возобновил свою деятельность под новым псевдонимом — ULYANOOW, но пока привлек внимание внимание только разборками с группой IOWA, обвинив ее в плагиате.

«Фляус и Кляинн»

Видео:Один из самых впечатляющих номеров группы — «Будущее». Запись с концерта в Киеве в 2011 году.

Заинтересует тех, кто слушает: Velvet Undeground, Sex Pistols, The Stone Roses, Oasis, Muse, АукцЫон, Stokes, Ы.Ы.Ы.

Одна из самых необычных групп в истории нашей музыки — яркие выступления вокалиста на сцене и за ее пределами, непонятная лирика с потрясающими образами и музыкой с приветом классикам панка, психодела и брит-попа. Это тот случай, когда важно не только слушать музыку, но и смотреть на сцену. Они буквально околдовывают публику, причем самую разную — будь то родной фестиваль «Рок-Кола» в Полоцке (Гран-при в 2003 году), «Рок-коронация» (Приз зрительских симпатий в 2004 году и прорыв года в 2007 году), фестиваль «Басовішча «(Гран-при 2007 года), христианские музыкальные фестивали (премия Евангельской музыкальной ассоциации) или сольные выступления в Киеве, Москве или Вильнюсе.

Но чары действовали только некоторое время. В 2011 году группа прекратила свое существование. Его основатели в интервью порталу Refnews объяснили это тем, что время определенных жизненных процессов логически закончилось и вместе с ними истекло время группы.

Что произошло дальше: фронтмен Сергей Володченко продолжает бродить по коридорам собственного сознания, но теперь делает это тихо и незаметно для окружающих. Один из основателей группы, басист Александр Верный, играл с Uzari, а затем присоединился к группе Nuteki. В 2015 году «Фляус и Кляинн» посмертно выпустили свой дебютный альбом, который лежал на полке почти 10 лет. Его можно послушать на YouTube и на Яндекс. Музыке .

Vinsent

Видео:. Последний выход на сцену рэпера в Минске на презентации проекта «(Не)расстраляныя» (2017) с песней по мотивам стихотворения расстрелянного поэта Зямы Пивоварова.

Заинтересует тех, кто слушает: Drake, Kendrick Lamar, Noize MC, Макса Коржа, Ассаи, Лявона Вольского, Angst.

Самый успешный белорусскоязычный рэпер в истории нашей музыки заявил о себе в 20 лет. Тогда у его на разогреве выступал проект Lunclan, а его лидер Макс Корж написал музыку до этого и еще трех треков из дебютника Винсента «Адыходзяць караблі». Кроме того, Дима Попко также прославился как актер: он снялся в фильмах «Вышэй за неба» (и написал для него замечательный саундтрек ), «Жыве Беларусь» (в главной роли) и польском фильме «Prześwity». В течение нескольких лет он жил и учился в Польше, но решил вернуться в Беларусь. Правда, ненадолго — после нескольких отмененных в последний момент выступлений артист вернулся в Варшаву. Его последний сольный концерт состоялся в Минске в конце 2015 года.

Что было дальше: Vinsent музыку не забросил. Он говорит, что пробует себя в других форматах, но в течение пяти лет с момента выпуска своего второго альбома Vir ничего публично не показывал.

HandmadE

Последнее появление группы в медиапространстве с треком «Ляці», где она пробует себя в танцевальном формате.

Заинтересует тех, кто слушает: Ben Howward, Mumford & Sons, Сергея Бабкина, «Пилот», Дмитрия Войтюшкевича, J: Морс.

Одна из несбывшихся надежд белорусской инди-музыки первой половины 2010 года. Группа была образована журналистом Евгением Волошиным, поэтом Глебом Лободенко и гитаристом Андреем Маркутсом в качестве альтернативы музыке, которая транслировалась по телевидению и радио. Поначалу дела музыкантов пошли вверх — их заметили на том же ТВ (вы, наверное, помните эту песню ), группа записала неплохой дебютный альбом с большим количеством потенциальных хитов, стала давать концерты в Минске и регионах и наводить мосты с другими странами, в частности, с США и Коста-Рикой, где некоторое время жил лидер группы Евгений Волошин. Над синглом «Бег па канатах» из будущего второго альбома они работали со звукорежиссером Брэдом Блэквудом, двукратным обладателем «Грэмми». Кстати, в этой песне часть текста была прочитана тайбоксером Виталием Гурковым (он играл на бас-гитаре в самом первом составе группы, когда она называлась Jab Club). Но выпуск второго альбома так и не состоялся — группа прекратила свою деятельность без объяснения причин.

Что было дальше: за последние шесть лет HandmadE пару раз выступала для давних поклонников и даже записала пару песен, но говорить о возобновлении активной деятельности не приходится. У гитаристов Влада Пыльченко и Андрея Маркутса есть свои собственные проекты — PyLai и Markuts Band соответственно, а Евгений Волошин сейчас является главным редактором ток-шоу «Каждый из нас» на «Белсате».

The Toobes

Видео:Клип на песню из дебютного альбома Hello (2009).

Заинтересует тех, кто слушает: Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Stooges, Jack White, Loop of Passion, «Краму».

Группа, которая потрясла поклонников 1960-х годов в Беларуси и за рубежом. Прежде всего благодаря тонкому чувству стиля и невероятной энергии, которые исходили от всех трех музыкантов. Их взлет произошел в 2009—2012 годах, когда музыканты завоевали около 20 наград на различных фестивалях и премиях в Беларуси и Польше. В 2013 году в группе начинается разлад, в основном из-за того, что The Toobes зарабатывали не так много, как хотелось бы. В результате басист Стас уходит, а затем возвращается, потом гитарист Костя объявляет о своем уходе. В итоге группа дает сольный альбом «Концерт смерти» и исчезает с экранов радаров.

Что было дальше: вокалист Стас Ламакин переехал в Польшу, где создал группу Radioslam, которая исполняет музыку, похожую по духу на The Toobes. Костя Пыжов и Стас Мурашко присоединились к украинскому проекту «Валентин Стрыкало».

Костя также работает как звукорежиссер в своей студии в Польше. Стас живет в Минске и сотрудничает с рядом артистов, в том числе с Лерой Яскевич и русской певицей Гречкой, а также играет на барабанах в группе «Союз» (вот их свежее выступление в студии BML)

TonqiXod

Видео:. Живой сет TonqiXod на Belsat Music Live, записанный за месяц до конца карьеры.

Заинтересует тех, кто слушает: The Doors, Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd, Jethro Tall, «Песняров» (конца 1970-х).

Любимая группа интеллектуалов, и не только белорусских. Среди поклонников TonqiXod были замечены Максим Жбанков, Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич, Сергей Филимонов, Артемий Троицкий и группа Tequilajazzz. Они собрали все возможные белорусские независимые музыкальные награды (Experty.by, «Басовішча», Rock Profi, «Даём рады», «Героі году»). Музыканты выпустили два альбома, каждый из которых был представлен … в театре: дебютный — на сцене РТБД (видеоверсия тут ), а второй — в Купаловском. Вскоре после его выхода музыканты объявили о приостановке деятельности. Награды за лучший белорусский альбом 2017 года (по версии Experty.by и Tuzinfm.by) они уже получили как недействующая группа.

Что было дальше: через шесть месяцев после расставания музыканты снова собрались вместе, чтобы устроить прощальный концерт. Каждый из участников трио продолжает заниматься музыкой. Вокалист и поэт Влад Ленкевич вместе с мультиинструменталистом Эриком Орловым-Шимкусом основали проект luty sakavik, с которым сразу же победили на последнем в истории «Басовішчы» и записали свой дебютный мини-альбом . Клавишник Макс Субач основал свой инструментальный проект Subtonans (первый сингл можно услышать здесь ), а барабанщик Андрей Алексеенко на некоторое время присоединился к группе Irdorath, а теперь преподает уроки для желающих научиться играть на барабанах.

Mauzer

Видео:. Одно из живых выступлений группы в родном Могилеве , 2008 год.

Заинтересует тех, кто слушает: Korn, Slipknot, System of A Down, Louna, 5diez, Pomidor/off, N.R.M.

Могилевская группа, которая за пару лет стала одним из лидеров нового белорусского рока. В 2005—2006 годах еще под названием Tav. Mauzer они выиграли «Басовішча», стали лауреатами «Рок-Кола», получили награду за «Дебют года» на «Рок-коронации», через год на этой же церемонии вокалист Ян Маузер будет назван «Исполнителем года». Их приглашали на крупные фестивали в России и Литве. Однако перед выходом второго диска в 2010 году что-то пошло не так. За неделю до живого выступления басист и барабанщик неожиданно покидают группу, в результате чего Ян дает акустический концерт — последний в истории группы на сегодня.

Что было дальше: Ян Маузер переехал в Киев. В 2014 году он представил новый музыкальный проект под названием «Мама» (это их дебют и пока единственное музыкальное видео ). Он публикует по песне в год, но до сих пор не выступал вживую. Интересно сложилась судьба тех самых басиста и барабанщика. Василий Буланов и Леонид Терещенко переехали в Петербург вместе с Катей Иванчиковой и завоевали общероссийский успех с группой IOWA. Еще один бывший участник Mauzer Рома Англичанин станет частью другого успешного проекта из Беларуси — ЛСП, но в 2017 году он преждевременно уйдет в другой мир .

Бонус

Два талантливых белорусских артиста, которые громко о себе заявили и получили множество авансов. Они продолжают работать, но сбавили темп, когда прошла первая волна эйфории. Интрига в том, смогут ли подняться или их ждет забвение.

Виталий Воронко

Видео:. То самое выступление в польском «Голосе», которое принесло Виталию успех. На сегодня его посмотрели более двух миллионов раз. Авторы этого хита пригласили Виталия выступить на их сольном концерте.

Заинтересует тех, кто слушает: непонятно.

Аккордеонист-шоумен привлек к себе внимание в 2014 году, когда феерично выступил на польском телешоу «Голос» с белорусскоязычным кавером группы Piersi. В том же году он выиграл самый первый конкурс «Заспявай» и записал с украинским звукорежиссером Владом Яруном из группы «Океан Ельзи» песню «Вяртайся» на слова Виталия Рыжкова. После исполнитель участвовал во многих других конкурсах и телешоу, включая британский Britain’s Got Talent , но так и не записал альбом и, кажется, все еще находится в поисках своей творческой концепции.

Что было дальше: Виталий продолжает выступать в различных телешоу в образе Супермена с баяном, делает каверы мировых хитов, а в качестве основного проекта указывает Edm-дуэт Crazy Double , у которого пока есть один трек.

Евгений Литвинкович

Видео:. Украинскоязычный дебют Евгения Литвинковича.

Заинтересует тех, кто слушает: Джона Ньюмана, Олега Винника, Стаса Михайлова, Александра Солодуху.

Артист из Жодино неудачно пытался покорить белорусскую сцену, а затем впечатлил наших южных соседей на телешоу «Украина мае талант» и «Х-фактор» и стал украинской звездой. Его называли «Певцом года» (выбор Favor.com.ua), он выступал с турами по стране. На события на Майдане и в Крыму артист отреагировал песней «Мираж» , а затем организовал тур, чтобы поднять позитивный настрой украинцев во время войны на Донбассе. Но вскоре артист исчез с экранов телевизоров и новыми релизами не напоминал о себе.

Что было дальше: теперь на его официальной странице больше постов о еде, чем о музыке. Евгений завел кулинарный блог и явно сбавил обороты в музыке. Недавно на телеканале «1 +1» вышла программа , где артист говорит, что работает над новым материалом, и признается, что хотел бы добиться успеха в своей родной Беларуси.