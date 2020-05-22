Тест: Крылья, ноги и хвосты. Опознай их обладателей

Источник материала: Tut.by

Согласно одному из последних исследований, поверхность и недра Земли, ее океаны и воздух населяют триллион видов живых существ. При этом изучены и описаны лишь 0,001% из них. Сегодня, в Международный день биологического разнообразия, вспомним хотя бы некоторых из них — прекрасных, уникальных, удивительных, исчезающих.