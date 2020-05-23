Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Балет "Сотворение мира" можно увидеть в вечернем эфире телеканала "Беларусь 3" Сегодня в 22:55 начнется показ балета Андрея Петрова "Сотворение мира", который был поставлен выдающимся белорусским балетмейстером и хореографом Валентином...

Сегодня в 22:55 начнется показ балета Андрея Петрова "Сотворение мира", который был поставлен выдающимся белорусским балетмейстером и хореографом Валентином Елизарьевым 44 года назад. Новая авторская редакция балета появилась в декабре 2019 года.Запись, которую можно посмотреть сегодня, была сделана в этом году, в Международный день театра.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите