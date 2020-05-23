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Балет "Сотворение мира" можно увидеть в вечернем эфире телеканала "Беларусь 3"
23.05.2020 22:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня в 22:55 начнется показ балета Андрея Петрова "Сотворение мира", который был поставлен выдающимся белорусским балетмейстером и хореографом Валентином Елизарьевым 44 года назад. Новая авторская редакция балета появилась в декабре 2019 года.
Запись, которую можно посмотреть сегодня, была сделана в этом году, в Международный день театра.
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Сегодня в 22:55 начнется показ балета Андрея Петрова "Сотворение мира", который был поставлен выдающимся белорусским балетмейстером и хореографом Валентином...
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