В Московском зоопарке умер аллигатор, который пережил Гитлера, Сталина и всех генсеков СССР

Источник материала: Tut.by

В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн. Как сообщается в Intagram-аккаунте зоопарка, ему было около 84 лет, а родился он в США в 1936 году и прожил долгую и полную событий жизнь.

Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года — загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР.

Сатурн прожил в московском зоопарке 74 года.

«Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации», — рассказали в зоопарке.

К слову, в дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30−50 лет.