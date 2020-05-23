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В Московском зоопарке умер аллигатор, который пережил Гитлера, Сталина и всех генсеков СССР
23.05.2020 17:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн. Как
Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года — загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР.
Сатурн прожил в московском зоопарке 74 года.
«Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации», — рассказали в зоопарке.
К слову, в дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30−50 лет.
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Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел...
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