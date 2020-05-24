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Проект "Время памяти" в Национальном центре современных искусств

24.05.2020 15:40 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Произведения из фондов Национального центра современных искусств доступны для посетителей. Проект "Время памяти", посвященный 75-летию Великой Победы, собрал в двух выставочных залах героико-патриотические полотна, скульптуру и графические листы белорусских авторов разных поколений. Есть среди экспонатов произведения, которые были приобретены десятки лет назад, но ни разу не покидали запасники. В этом году Национальный центр современных искусств также продолжит пополнять свое собрание. 

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств: "Надеюсь, что к концу года мы сможем закупить то, что нам давно хотелось в нашей коллекции иметь. Есть прекрасные произведения в графике, которые хотелось бы иметь, есть прекрасные произведения современной живописи, и тоже их хотелось бы оставить, поскольку они ведь могут разойтись, и не факт, что в Беларуси останутся". 

Выставку центра современных искусств можно оценить виртуально

Выставки Национального центра современных искусств можно оценить виртуально на официальном сайте. Он продолжает работу и в штатном режиме - со среды по воскресенье.

 
 
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Произведения из фондов Национального центра современных искусств доступны для посетителей. Проект "Время памяти", посвященный 75-летию Великой Победы, собрал в...
 
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