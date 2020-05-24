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Выставку центра современных искусств можно оценить виртуально

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Время памяти" в Национальном центре современных искусств Произведения из фондов Национального центра современных искусств доступны для посетителей. Проект "Время памяти", посвященный 75-летию Великой Победы, собрал в...

Произведения из фондов Национального центра современных искусств доступны для посетителей. Проект "Время памяти", посвященный 75-летию Великой Победы, собрал в двух выставочных залах героико-патриотические полотна, скульптуру и графические листы белорусских авторов разных поколений. Есть среди экспонатов произведения, которые были приобретены десятки лет назад, но ни разу не покидали запасники. В этом году Национальный центр современных искусств также продолжит пополнять свое собрание.Выставки Национального центра современных искусств можно оценить виртуально на официальном сайте. Он продолжает работу и в штатном режиме - со среды по воскресенье.