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Репродукции раритетов Национального исторического музея в парке Челюскинцев

25.05.2020 22:24 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Пока учреждения культуры все чаще обращаются к онлайн-формату, ограждение парка Челюскинцев вновь примеряет на себя роль выставочной площадки.

Широкоформатные репродукции раритетов Национального исторического теперь украшают проспект Независимости. Сегодня здесь завершился монтаж экспозиции. Коллекция артефактов составляет 500 тысяч единиц хранения. Проект же объединил под открытым небом 70 баннеров с изображениями национального достояния страны - от образцов народного костюма до внушительного нумизматического собрания. Авторы снимков Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Своими экспонатами поделились все 5 филиалов Национального исторического и гостиная Владислава Голубка. 

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: "Смысл один - показать белорусам, что они могут гордиться своим национальным достоянием и презентовать себя, свою страну, свои ценности  всем тем, кто посещает наше государство. Возникло то время, когда, к сожалению, не люди идут в музей, а музей должен идти к людям во всех смыслах, в том числе вот такие open-air условные организовывать".

Каждый фотоколлаж экспозиции под открытым небом сопровождается текстом. Официально старт проекту будет дан 2 июня. На ограждении парка Челюскинцев репродукции останутся на год.

 
 
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Пока учреждения культуры все чаще обращаются к онлайн-формату, ограждение парка Челюскинцев вновь примеряет на себя роль выставочной площадки. Широкоформатные...
 
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