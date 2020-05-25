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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Репродукции раритетов Национального исторического музея в парке Челюскинцев Пока учреждения культуры все чаще обращаются к онлайн-формату, ограждение парка Челюскинцев вновь примеряет на себя роль выставочной площадки. Широкоформатные...

Пока учреждения культуры все чаще обращаются к онлайн-формату, ограждение парка Челюскинцев вновь примеряет на себя роль выставочной площадки.Широкоформатные репродукции раритетов Национального исторического теперь украшают проспект Независимости. Сегодня здесь завершился монтаж экспозиции. Коллекция артефактов составляет 500 тысяч единиц хранения. Проект же объединил под открытым небом 70 баннеров с изображениями национального достояния страны - от образцов народного костюма до внушительного нумизматического собрания. Авторы снимков Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Своими экспонатами поделились все 5 филиалов Национального исторического и гостиная Владислава Голубка.Каждый фотоколлаж экспозиции под открытым небом сопровождается текстом. Официально старт проекту будет дан 2 июня. На ограждении парка Челюскинцев репродукции останутся на год.