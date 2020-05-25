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В новый сезон с новыми постановками

Новые спектакли невозможны без поддержки государства

Поддержать талантливых и одаренных

С Большого началась модернизация театров Беларуси

Празднования дня рождения Большой переносит на осень

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой театр Беларуси отмечает день рождения, гостей планируется пригласить осенью Особое внимание государство уделяет и поддержке сферы культуры. Сегодня свой день рождения отмечает Большой театр Беларуси. Обычно 25 мая здесь проводят дни...

Особое внимание государство уделяет и поддержке сферы культуры. Сегодня свой день рождения отмечает Большой театр Беларуси. Обычно 25 мая здесь проводят дни открытых дверей, когда любой желающий может лично узнать секреты закулисья и прочувствовать магию театра. Но в связи с эпидемической ситуацией в мире торжество перенесли. Служебные кабинеты, гримерки и репетиционные залы зрителям покажут в сентябре. Тогда же поднимут генеральный занавес. Но концерт ко дню рождения Большой все же подготовил. Он прошел онлайн в мини-формате. С днем рождения именинника поздравилаНа мистику делает ставку в новом сезоне Большой театр Беларуси. После полувекового перерыва на сцену вернется "Пер Гюнт" Ибсена на музыку Грига. Будет четыре состава. Неделю идут усиленные репетиции. Новая постановка с элементами народной норвежской и современной хореографии.Планируется, что балет в сентябре откроет новый театральный сезон вместе с еще одной премьерой - спектаклем "Виллисы. Фатум". Это режиссерский дебют примы оперной труппы, единственной солистки Беларуси, покорившей подмостки Метрополитен-опера, Оксаны Волковой. Создание новых репертуарных проектов было бы невозможным без государственной поддержки.Вообще дотации балетно-оперных театров из госбюджета - это международная практика. Ни в одной стране мира никогда элитарные виды искусства, как балет и опера не были прибыльным делом. Господдержка помогает обеспечивать не только творческо-художественную жизнь театра, но и техническую. Ведь только на содержания самого здания необходимо несколько миллионов рублей.Александр Лукашенко всегда находит время, чтобы поддержать людей мира культуры и саму сферу в стране. Это не только адресная финансовая помощь, реставрация и строительство зданий. Это еще госнаграды и премии. Талантливых и одаренных в нашей стране поддерживают через фонд Президента. А как важны для творческих людей (для вдохновения) личные встречи! Таких за последние годы было немало. Присутствие на выступлениях лауреатов, концерты, фестивали, отдельный разговор с творческой молодежью. Президент бывал и в Большом театре, общался с руководством, артистами. Словом, Александр Лукашенко не раз давал понять: экономить на таланте в стране уж точно не будут!Кстати, Большой стал первым театром в Беларуси, с которого началась модернизация национальных и драматических сцен. До этого театр восстанавливали лишь после войны. В 50-ые пришлось отказаться от хрусталя и позолоты, современная Беларусь вернула Большому театру ту роскошь, которую создавали при строительстве. Его открывали в 1939.Интересный факт: знаменитое здание Большого по адресу площадь Парижской коммуны, 1 было заложено 85 лет назад - 25 мая 1935 года. Спустя два года после официального создания театра. Несколько сезонов балетные и оперные спектакли труппа готовила и ставила на сцене Купаловского театра.Здание архитектора Лангбарда площадью 84 тысячи квадратных метра. Памятник архитектуры венчает Аполлон с музами. Общий вес композиции - 27 тонн. Скульптуры появились после реставрации театра. Она заняла три года и стоила государству 16 с половиной миллионов евро. Как итог - получили сцену с десятками подъемно-опускных площадок, гидравлическим, механическим и электрическим оборудованием. Всего около полутора тысяч тонн металла. Кроме того, зданию вернули первоначальный вид - плоскую крышу. Это дополнительно увеличило площади на 8 тысяч квадратов и 3 этажа, где разместились служебные помещения.Гостей на день рождения Большой планирует пригласить осенью - уже в новом театральном сезоне. Перед балетно-оперными премьерами зритель сам прочувствует магию театра.