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Порошенко выставил в музее картины из своей коллекции. В здание пришли с обыском

26.05.2020 18:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В киевском Музее Ивана Гончара открылась выставка художественных работ из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко. Позже в здание пришли сотрудники Государственного бюро расследований и провели обыск, пишут «РИА Новости».


Фото: пресс-служба президента Украины

Предмет спора — 43 картины известных художников (в том числе, Айвазовского, Репина и Бенуа). Сотрудники Госбюро расследований утверждают, что картины попали в Украину" с сокрытием от таможенного контроля". Порошенко утверждает, что все работы были ввезены законно и готов представить оригиналы таможенных деклараций.

На 26 мая Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру. Вместо этого он пришел с женой на открытие выставки, где были представлены спорные картины.

Сотрудники Госбюро со второй попытки попали кабинет директора музея (первоначально им помешали депутаты от партии Порошенко) и провели там обыск. О его результатах на момент публикации ничего не известно.

 
 
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В киевском Музее Ивана Гончара открылась выставка художественных работ из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко. Позже в здание пришли сотрудники...
 
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