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Порошенко выставил в музее картины из своей коллекции. В здание пришли с обыском
26.05.2020 18:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В киевском Музее Ивана Гончара открылась выставка художественных работ из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко. Позже в здание пришли сотрудники Государственного бюро расследований и провели обыск,
Предмет спора — 43 картины известных художников (в том числе, Айвазовского, Репина и Бенуа). Сотрудники Госбюро расследований утверждают, что картины попали в Украину" с сокрытием от таможенного контроля". Порошенко утверждает, что все работы были ввезены законно и готов представить оригиналы таможенных деклараций.
На 26 мая Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру. Вместо этого он пришел с женой на открытие выставки, где были представлены спорные картины.
Сотрудники Госбюро со второй попытки попали кабинет директора музея (первоначально им помешали депутаты от партии Порошенко) и провели там обыск. О его результатах на момент публикации ничего не известно.
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В киевском Музее Ивана Гончара открылась выставка художественных работ из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко. Позже в здание пришли сотрудники...
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