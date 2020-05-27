ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виртуальный тур по мастерским белорусских художников

27.05.2020 09:20 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Медленно пошагать по мастерской графиста советских книжек Василия Славука и детально рассмотреть творческий хаос художников. Вне официальных выставок. С помощью продакшен-платформы Art is впервые пять рабочих пространств "застыли" в сфере  на 360 градусов. Каждый может изменить точку обзора, в подробностях изучить изобразительные инструменты и подсмотреть за процессом рисования современных мастеров. Старт проекту дала участник Белорусского союза художников  Светлана Петушкова. Она владеет личной графической мастерской, которую захотела представить в виртуальном пространстве.

В туре появятся биографии мастеров и станет больше деталей

Сейчас сервис находится в процессе тестирования. В будущем специалисты добавят краткие биографии художников и еще больше детализируют картинку. Пополнится и список виртуальных мастерских. А с осени Белорусский союз художников организует open space.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медленно пошагать по мастерской графиста советских книжек Василия Славука и детально рассмотреть творческий хаос художников. Вне официальных выставок. С помощью...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Порошенко выставил в музее картины из своей коллекции. В здание пришли с обыском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика