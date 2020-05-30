Умер Виктор Желобкович, один из нескольких человек, выживших в Хатыни

Источник материала: Tut.by

86-летний Виктор Желобкович, один из нескольких людей жителей деревни Хатынь, выживших после ее сожжения, умер 24 мая. Информацию об этом «Нашай Ніве» подтвердили сотрудники мемориального комплекса «Хатынь».



Виктор Желобкович. Фото: «СБ. Беларусь Сегодня»

Виктор Желобкович родился в 1934 году в Хатыни, кроме него в семье было трое детей.

— Во время нашей первой поездки [в Хатынь] он впервые рассказал подробности, — вспоминала жена Желобковича. — Как их гнали в сарай, как обливали стены бензином, как мгновенно вспыхнула соломенная крыша. Все загорелось, затрещало. Раздались нечеловеческие крики. Его мама стояла возле дверей, держала его за руку. Под напором десятков людей двери не выдержали и рухнули. В горящей одежде хатынцы пытались бежать, но их тотчас расстреливали. Одна из пуль попала в его маму. Она упала на Виктора. (…). Мы жизнь прожили в этих разговорах. Но делиться этим горем с другими нет сил. Я рассказываю это и, кажется, вижу его лицо, искаженное от страха и боли, — рассказывала в 2018 году жена Желобковича.

На следующий день мальчика нашли жители соседних деревень. После войны он попал в детский дом. Закончил ремесленное училище, работал на станкостроительном заводе, служил в армии. Работал в конструкторском бюро в Минске.

Из всей жителей Хатыни уцелели всего несколько человек. Из взрослых повезло лишь 56-летнему деревенскому кузнецу Иосифу Каминскому, который ушел в лес за хворостом. В огне Хатыни Каминский потерял 15-летнего сына. Отец и сын стали прототипами героев хатынского памятника.

Кроме того, выжили две девушки, Мария Федорович и Юлия Климович, которые чудом выбрались из горящего сарая (позднее они погибли, когда немцы сожгли соседнюю деревню, жители которой их выходили). 12-летнего Антона Барановского оккупанты приняли за мертвого. Еще трое детей (9-летняя Софья Яскевич, 13-летний Владимир Яскевич и 13-летний Александр Желобкович) сумели спрятаться, поэтому их не было в сарае.

Как пишет сайт khatyn.by, из них в живых осталась лишь Софья Яскевич.

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