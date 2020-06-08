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На берегу Минского моря записали красивый клип, снятый с мерами безопасности

08.06.2020 15:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский камерный хор Salutaris презентовал красивый музыкальный клип, записанный с мерами безопасности. Музыканты исполнили «Gaudeamus Omnes» Марека Рачинского («Возрадуемся все»).

Видео: Salutaris Choir BELARUS — Камерный хор Салютарис

Съемки состоялись в конце мая на Минском море. Как видно из видео, участники группы стоят на расстоянии около двух метров друг от друга. Сам звук был записан во время съемки клипа.

— З сакавіка хор прыпыніў рэпетыцыі, але жыць без харавых спеваў удзельнікам было складана. Таму яны арганізавалі невялікую сустрэчу на беразе Мінскага мора і ажыццявілі аўдыё-відэа запіс аднаго з твораў, — говорит режиссер клипа и креативный директор хора Денис Жигунов.

Как говорят сами участники, во время такого исполнения слышать разные хоровые партии оказалось достаточно сложно, поскольку хор вытянулся в линию более чем на 30 метров.

Камерный хор Salutaris, независимый музыкальный коллектив, был основан в 2007 году. Основатель и художественный руководитель — Ольга Янум, художественный руководитель Национальный академической хоровой капеллы имени Ширмы.

 
 
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Минский камерный хор Salutaris презентовал красивый музыкальный клип, записанный с мерами безопасности. Музыканты исполнили «Gaudeamus Omnes» Марека Рачинского...
 
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