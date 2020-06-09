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Экспозиция "Мова хаты" ждет посетителей до 30 сентября

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка "Мова хаты" открылась в Музее истории белорусской литературы Национальный код в музейных экспонатах. Выставка "Мова хаты" ждет посетителей в Музее истории белорусской литературы. Интерьеры белорусского дома ХІХ века...

Национальный код в музейных экспонатах. Выставка "Мова хаты" ждет посетителей в Музее истории белорусской литературы. Интерьеры белорусского дома ХІХ века воссоздают две сотни артефактов. Они попали в фонды музея благодаря этнографическим экспедициям. Основная часть экспозиции - предметы быта, которыми пользовались хозяева. Каждый стеллаж сопровождается литературными вставками. Представлены и вещи из личных архивов белорусских писателей. Например, рушник, вышитый матерью Максима Горецкого.Выставка "Мова хаты" продолжит работу до 30 сентября. Также проект дополнят лекции о семантике ткачества. Оценить экспозицию в перспективе можно будет и в виртуальном формате. Экскурсия появится на официальном сайте музея.