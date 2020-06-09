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Выставка "Мова хаты" открылась в Музее истории белорусской литературы
09.06.2020 09:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНациональный код в музейных экспонатах. Выставка "Мова хаты" ждет посетителей в Музее истории белорусской литературы. Интерьеры белорусского дома ХІХ века воссоздают две сотни артефактов. Они попали в фонды музея благодаря этнографическим экспедициям. Основная часть экспозиции - предметы быта, которыми пользовались хозяева. Каждый стеллаж сопровождается литературными вставками. Представлены и вещи из личных архивов белорусских писателей. Например, рушник, вышитый матерью Максима Горецкого.
Экспозиция "Мова хаты" ждет посетителей до 30 сентября
Выставка "Мова хаты" продолжит работу до 30 сентября. Также проект дополнят лекции о семантике ткачества. Оценить экспозицию в перспективе можно будет и в виртуальном формате. Экскурсия появится на официальном сайте музея.
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Национальный код в музейных экспонатах. Выставка "Мова хаты" ждет посетителей в Музее истории белорусской литературы. Интерьеры белорусского дома ХІХ века...
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