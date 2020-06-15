ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Интерактивная выставка музыкальных инструментов открылась в Минске

15.06.2020 16:18 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Интерактивный музей музыки в Минске. Арт-площадка - в историческом центре столицы на улице Кирилла и Мефодия. На одном этаже собрано более 60 инструментов: арфы, рояль и даже древняя индийская гитара - ситар. До каждого экспоната можно дотронуться. А еще  посетители смогут узнать, откуда в разных музыкальных инструментах рождается звук.

Музей разделен на несколько зон. Одна из них посвящена звукотерапии. В небольшой комнате - мягкое кресло, а вокруг - музыкальные инструменты, которые влияют на настроение и даже здоровье человека. Например, шум моря и специальные колокольчики способствуют релаксу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерактивный музей музыки в Минске. Арт-площадка - в историческом центре столицы на улице Кирилла и Мефодия. На одном этаже собрано более 60 инструментов: арфы,...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Нож и банка серной кислоты. Кто и почему решил уничтожить «Данаю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика