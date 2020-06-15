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Стало известно, когда пройдет «Евровидение». В этом году конкурс отменили из-за пандемии

15.06.2020 17:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Евровидение» состоится в нидерландском Роттердаме в мае 2021 года, сообщается на официальном сайте конкурса.


Группа VAL. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, финал — 22 мая. Все выступления состоятся на местной Ahoy Arena.

Вещатель каждой страны решит, кто выступит на «Евровидении-2021»: победители отборов 2020 года (в Беларуси это группа VAL) или кто-то другой. Но в любом случае они должны будут выступить с новой песней.

В этом году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, но его отменили из-за пандемии. Вместо него организаторы приняли решение провести в день финала специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light с прошедшими нацотборы участниками и конкурсантами разных лет.

 
 
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«Евровидение» состоится в нидерландском Роттердаме в мае 2021 года
 
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