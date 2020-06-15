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Стало известно, когда пройдет «Евровидение». В этом году конкурс отменили из-за пандемии
15.06.2020 17:52 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Евровидение» состоится в нидерландском Роттердаме в мае 2021 года,
Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, финал — 22 мая. Все выступления состоятся на местной Ahoy Arena.
Вещатель каждой страны решит, кто выступит на «Евровидении-2021»: победители отборов 2020 года (в Беларуси это группа VAL) или кто-то другой. Но в любом случае они должны будут выступить с новой песней.
В этом году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, но его
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«Евровидение» состоится в нидерландском Роттердаме в мае 2021 года
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