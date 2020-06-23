Умер режиссер двух фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Источник материала: Tut.by

В Нью-Йорке на 81-м году жизни скончался режиссер Джоэл Шумахер. Об этом сообщает издание Variety.

Как пишет издание, Шумахер умер в понедельник утром в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с раком.

Джоэл Шумахер родился в 1939 году в Нью-Йорке. Свою кинокарьеру начинал как художник по костюмам. В качестве режиссера известен по таким работам, как «Время убивать» с Мэттью МакКонахи, триллер «С меня хватит!» с Майклом Дугласом, два кинокомикса — «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен навсегда», мюзикла «Призрак оперы», который был претендовал на Оскар в трех номинациях.

Последними его режиссёрскими работами стали эпизоды «Карточного домика» от Netflix.