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в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей – 2020»
24.06.2020 — Новости Культуры | Радзiма
Источник материала: Радзiма
25 июня 2020 г. в 12.30 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей – 2020».
В мероприятии примут участие заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета В.А.Малашко, заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета В.В.Брежезинский, представители Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на
Во время онлайн-стрима будет открыть чат, в котором есть возможность ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ по празднику «Купалью-2020» («Александрия собирает друзей»).
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в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей – 2020»
25 июня 2020 г. в 12.30 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» –...
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