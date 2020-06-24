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в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей – 2020»

24.06.2020 — Новости Культуры | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

25 июня 2020 г. в 12.30 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» – «Александрия собирает друзей – 2020».                            

В мероприятии примут участие заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета В.А.Малашко, заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета В.В.Брежезинский, представители Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП «Дом прессы» по ссылке, также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприятия.

Во время онлайн-стрима будет открыть чат, в котором есть возможность ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ по празднику «Купалью-2020» («Александрия собирает друзей»).

 
 
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25 июня 2020 г. в 12.30 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: «О подготовке и проведении республиканского праздника «Купалье» –...
 
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