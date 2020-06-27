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Вокалист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок выпустил песню
27.06.2020 17:32 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВ преддверии праздника Ивана Купалы вокалист легендарного ансамбля
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В преддверии праздника Ивана Купалы вокалист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок выпустил песню. Сейчас он живет за городом. Там Валерий и понял,...
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