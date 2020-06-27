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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вокалист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок выпустил песню В преддверии праздника Ивана Купалы вокалист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок выпустил песню. Сейчас он живет за городом. Там Валерий и понял,...

В преддверии праздника Ивана Купалы вокалист легендарного ансамбляВалерий Скорожонок выпустил песню. Сейчас он живет за городом. Там Валерий и понял, что может не только петь, но писать музыку и слова.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите