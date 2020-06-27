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Вокалист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок выпустил песню

27.06.2020 17:32 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии праздника Ивана Купалы вокалист легендарного ансамбля "Песняры"  Валерий Скорожонок выпустил песню. Сейчас он живет за городом. Там Валерий и понял, что может не только петь, но писать музыку и слова.

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В преддверии праздника Ивана Купалы вокалист легендарного ансамбля "Песняры"  Валерий Скорожонок выпустил песню. Сейчас он живет за городом. Там Валерий и понял,...
 
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