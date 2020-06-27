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На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят археологические работы

27.06.2020 22:26 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

На территории древнейшего в Беларуси монастыря - Спасо-Евфросиниевского - проходят археологические работы. Ученые не первый год исследуют Спасо-Преображенскую церковь, построенную по проекту белорусской святой. Так, было установлено, что древний храм выглядел совсем иначе. А вокруг сакрального сооружения были обнаружены галереи и усыпальницы. 

Елена Бормотова продолжит. 

На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят археологические работы


Раскопки у стен древнего Спасо-Преображенского храма в Полоцке


Исследования вдоль северной стены храма - задача для археологов на этот сезон. Раскоп выполнен на два метра от святыни. Всю землю с наслоениями столетий исследуют студенты Полоцкого университета. Сквозь пальцы не просочится ни один артефакт. 


Реставраторы спасают храм, построенный Евфросинией Полоцкой


На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят археологические работы


Параллельно с археологами на памятнике работают и реставраторы. Они с плинфы 12-го века снимают цементную штукатурку поздних периодов - 19-го и 20-го веков. Дело в том, что цемент на древних материалах приносит больше вреда, чем пользы. Одновременно проводятся работы по укреплению фундаментов и консервации. 


Артефакты XII века - в музейных собраниях Полоцка


Возможно, со временем артефакты, обнаруженные при изучении Спасского храма, пополнят музейные собрания Полоцка. Как несколько лет назад в фонды музея попала личная печать Евфросинии, найденная при раскопках храма.  Совсем неслучайно Полоцк называют городом-музеем. На 80 тысяч населения здесь действует 11 государственных музеев. Но совсем скоро в структуре заповедника появится 12-я постоянная экспозиция. Уже передано здание - памятник архитектуры 18-го века, где разместят коллекцию археологии - она достаточно внушительная. Составляет 25 тысяч единиц хранения и до этого никогда не выставлялась. Таким образом, Нижне-Покровская станет настоящей музейной улицей.


Росписи XII века в Спасском храме раскрыты полностью

На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят археологические работы


  Сегодня в музее находятся и росписи Спасского храма. Благодаря реставрационным методикам, раскрывая фрески 12-го века, удалось сохранить и более поздние наслоения. Их перенесли на новую основу. Таким образом, сегодня можно увидеть целых три интерьера древнего памятника. 


В Полоцке продолжаются научные исследования храма, построенного преподобной


Сейчас активно раскрывают внешние наслоения - так, снятие цементной штукатурки 19-го века не только позволяет задышать древним стенам, но и открывает аутентичную кладку 12-го века и известково-песчаную штукатурку того периода с частично сохранившимися росписями. Удастся ли установить сюжет, покажет время. 

 
 
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На территории древнейшего в Беларуси монастыря - Спасо-Евфросиниевского - проходят археологические работы. Ученые не первый год исследуют Спасо-Преображенскую...
 
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