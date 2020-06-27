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В Национальном художественном музее презентовали 14-ю выставку "Река времени"

27.06.2020 12:51 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Почти сотня неизвестных картин  на главных стенах Национального художественного. В музее презентовали 14-ю выставку "Река времени". В концепции   показать работы юбиляров, чьи шедевры не выставлялись десятилетиями. В этот раз  микс портретов, пейзажей и скульптур 60 мастеров дореволюционной и советской белорусской эпохи.

Картины юбиляров 2020 года - в главной галерее Национального художественного

В главной галерее Нацхуда все 90 картин   как открытки с поздравлениями. Здесь экспонируются юбиляры 2020 года. Они и создавали белорусскую художественную школу. Многие широкой публике неизвестны. Как, например, украинский художник Лазарчук. Работу  "Мальчик"  никто не видел с 1908 года.

Старые работы отреставрировали

Тогда была Минская художественная выставка. После войны картину вернули из Германии и спрятали в запасники. Прежде чем презентовать зрителю спустя век, реставраторы навели лоск. Такая биография  у большинства картин здесь. Распаковали со стеллажей неизвестное: от дореволюционного реализма до свободной абстракции. 

Нить выставки - в индивидуальности художников и хронологии


Валентина Войцеховская, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: "Нить в общем-то одна - это индивидуальность художников и хронология. А во что это все сложится, каким узором калейдоскопа - непредсказуемо. Все это когда-то экспонировалось. Если не все, то абсолютное большинство. Но это было очень давно, это десятилетия".

В экспозиции  работы Галины Русак и Тамары Стаганович

Каждый участник выставки либо долгое время работал в Беларуси, либо родился, но  позже  дарил стране свое искусства, будучи с загранпаспортом. Например, в Соединенных Штатах оказались уроженки Новогрудка Галина Русак и Тамара Стаганович. Сегодня их белорусско-американскому творчеству  -  отдельный уголок.

240 лет со дня рождения художника Яна Дамеля

Самый внушительный юбилей  у классика Яна Дамеля - 240 лет со дня рождения. Последние годы жизни белорусско-литовско-польский художник провел в Минске. Увидеть его исторические шедевры можно сейчас  в постоянной экспозиции музея. 

 
Теги: Минск
 
 
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Почти сотня неизвестных картин  на главных стенах Национального художественного. В музее презентовали 14-ю выставку "Река времени". В концепции   показать работы...
 
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