Самый высокий небоскреб в мире поменял цвета, чтобы поздравить белорусов

Источник материала: Tut.by

Небоскреб Бурдж-Халифа в честь Дня независимости окрасился в цвета белорусского флага. Информация об этом появилась в инстаграме небоскреба.

«Бурдж Халифа подсветился в честь празднования Дня независимости Республики Беларусь. Желаем им процветания и роста», — пишут представители постройки.

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа — самое высокое сооружение в мире. Его высота составляет 828 метров. Ровно год назад небоскреб уже перекрашивали в цвета белорусского флага — тогда это тоже случилось 3 июля.