ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Преодолеваем кризис мотивации. Как создать вовлеченность и масштабировать ее в компании с тысячами сотрудников?

21.11.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Дмитрий Бакиновский

Возможно ли мотивировать сотрудников работать с полной отдачей лишь деньгами? Глобальные мировые исследования фиксируют стагнацию вовлеченности. Особенно остро кризис мотивации затронул руководителей, оказавшихся «между молотом и наковальней» -запросами команды на «плюшки» корпоративной культуры и жесткими бизнес-задачами. О том, где на самом деле «живет» вовлеченность, как ее измерить и повысить в масштабах компании с тысячами сотрудников, на HR-конференции: ЛЮДИ И ЗАДАЧИ рассказал Дмитрий Бакиновский, директор департамента персонала Беларусбанка.

Генеральный партнер конференции — БЕЛАРУСБАНК
Партнеры — ARTITERA
Trafory
Profile
Imkliva
STICKPEEK
Allsports

Миф о деньгах как главном мотиваторе

Мировая вовлеченность сотрудников не только стагнирует, но и впервые за 10 лет снизилась. По данным исследовательского центра Gallup, падение в 2023 году составило 2%, и в наибольшей степени оно затронуло линейных руководителей. Эта тенденция говорит о необходимости системного управления мотивацией и вовлеченностью работников и постоянной актуализации мероприятий и подходов в данном направлении.

На конференциях до сих пор можно услышать мнение, что «вся эта мотивация — ерунда», работает только финансовый стимул. Однако данные Беларусбанка по увольняющимся это опровергают: лишь 4−8% сотрудников в качестве основной причины ухода называют зарплату. Значит, денежная мотивация — необходимый фактор (без нее вовлеченности не будет), но недостаточный. Если кроме денег компания ничего не предлагает, о настоящей вовлеченности речи тоже не идет.

Что такое вовлеченность на практике? Иерархия лояльности

Лояльный и вовлеченный сотрудник — это двигатель прогресса и сердце компании. Чтобы персонал был таковым, проявлял приверженность организации и благодаря вовлеченности вносил активный вклад в ее успех, нужно четко понимать, что влияет на отношение сотрудника к своей работе и степень погружения в дела компании.

В числе проблем, с которыми сталкиваются при рассмотрении проблематики вовлеченности персонала, является отсутствие универсального определения. При этом отмечаются различные степени вовлечения работника в дела компании.


Можно выделить следующие степени погружения (вовлечения) в дела компании:

Саботаж = вредительство (отрицательная вовлеченность): сотрудник активно саботирует работу, распространяет негативные слухи, подрывает авторитет руководства и наносит ущерб компании. Таких сотрудников нужно изолировать.

Безразличие: работник выполняет только минимальные требования, не проявляет инициативы и не заинтересован в успехе компании, он просто «отсиживает» рабочее время, не вкладывая никаких усилий. С этим нужно активно бороться.

Терпимость: работник не испытывает энтузиазма, но и не проявляет открытого негатива. Он может быть нейтральным наблюдателем, принимающим ситуацию такой, какая она есть, без активного участия в улучшении.

Удовлетворенность: когда людям нравится работать в компании, удовлетворенные сотрудники получает то, что желаемо, но они могут быть не обязательно мотивированы или преданы компании. Это база, но не цель.

Лояльность (eNPS): сотрудники разделяет ценности компании и, вероятно, планируют работать в компании длительное время, готовы рекомендовать работу в компании своим друзьям и близким, но это все еще не всегда означает высокую производительность или активное участие в жизни компании.

Приверженность: работник испытывает гордость за свою работу и компанию, он готов прилагать дополнительные усилия и активно участвует в достижении целей организации (более глубокое и долгосрочное понятие, отражающее степень лояльности и идентификации сотрудника с компанией в целом, предполагает долгосрочное обязательство и готовность поддерживать организацию в трудные времена).

Вовлеченность: наивысший уровень приверженности, работники ориентированы на текущую деятельность и достижения целей компании с максимальной производительностью в краткосрочной перспективе. Вовлеченные работники выходят за рамки простого выполнения должностных обязанностей, увлечены своей работой, готовы прикладывать сверхусилия. Они становятся амбассадорами компании.
Это проактивность, энтузиазм иинициатива. Именно к этому уровню нужно стремиться.

Важно не путать здоровую вовлеченность с токсичной — состоянием, когда стираются границы между работой и личной жизнью, что неминуемо ведет к выгоранию. Токсичная «включенность» — это то, чего нужно остерегаться в гонке за «идеальной» командой. Если работа не заканчивается никогда — это даже уже не про трудоголизм, а про отсутствие психологической безопасности и размытые границы. Выгорание — не личная неудача сотрудника, а индикатор поломки в корпоративной культуре.

Как измеряется вовлеченность: 14 факторов и простая система

Рынок исследований вовлеченности измеряется миллиардами долларов, но в Беларусбанке не стали покупать дорогие платформы: система построена на базе почтового агента HCL Notes и учитывает внутренние особенности банка. За основу взята методология AXES Management (представительство Kincentric в России, ранее Aon Hewitt), которую адаптировали с учетом особенностей корпоративной культуры, организационной структуры, конфиденциальности и контроля данных, необходимости развития компетенций внутри банка. Были определены 14 ключевых факторов, влияющих на вовлеченность в Беларусбанке: ценность работника, самостоятельность, эффективность процессов, мнение о руководителе, соотношение усилий и дохода, зарплата, социальный пакет, карьерный рост, обучение и развитие, оценка результативности, бренд работодателя, баланс работы и личной жизни, условия для успеха, управление талантами.


Ежегодно в четвертом квартале мы запускаем анонимное анкетирование. Минимальный охват — 25%, по факту участвуют более 80% сотрудников. Расчет осуществляется по уровням организационной структуры Банка (по ЦБУ, подразделениям Головного офиса; по Головному офису в целом; по ЦБУ в г. Минске в целом; по областному управлению; по областным управлениям в целом; по Банку в целом), в разрезе направлений деятельности (розничный бизнес, корпоративный бизнес, бизнес-подразделения ГО, IT-направление, поддерживающие подразделения); возрастных групп (до 31 года, 31−45 лет, более 45 лет); служебного положения (руководители и специалисты). Самый ценный элемент — открытый вопрос, где сотрудники пишут все, что их беспокоит. Именно эти качественные данные мы анализируем в первую очередь.

Результаты и фокус внимания

С 2018 года показатель вовлеченности в Беларусбанке вырос с 63% до стабильно высоких 82%.


В соответствии с методологией по оценке уровня вовлеченности мировые консалтинговые компании определяют функциональные границы (зоны) функционирования компании: зону кризиса (0−20%), зону социального напряжения (21−47%), зону нейтралитета (48−64%), зону мобилизации или позитива (65−85%), зону некритичной лояльности (86−94%), зону потенциальной фальсификации (95−100%). С учетом интервальной шкалы, которая внесена в ЛПА, по данным ежегодного итогового уровня вовлеченности персонала определяется необходимость корректирующего воздействия (при уровне вовлеченности с выраженностью менее 65%).

Несмотря на высокий показатель, последние два года в банке наблюдается незначительное падение. Ключевые «болевые точки», которые тянут результат вниз — баланс работы и личной жизни, ценность работника и соотношение усилий и дохода.

Что делать с результатами: система, а не разовые акции

Вовлеченность персонала — целевой показатель Стратегии Банка и один из KPI члена Правления, курирующего работу с персоналом.

В банке разработана и действует Концепция повышения вовлеченности и удовлетворенности персонала ОАО «АСБ Беларусбанк». По результатам ежегодного мониторинга при необходимости разрабатываются меры для поддержания или повышения вовлеченности.

Каналы коммуникаций являются одним из ключевых факторов вовлеченности персонала. С этой целью в банке создан ресурс для информирования и вовлечения команды в жизнь банка.

Ежедневно его читают около 4000 сотрудников, пишут комментарии, ставят лайки, создают UGC-контент. Самое ценное — истории успеха от самих коллег. Такой ресурс является ежедневным инструментом получения обратной связи от коллектива в режиме онлайн.

Работает проект «Подслушано Беларусбанк», куда за 5 месяцев поступило более 300 анонимных сообщений. Все они разбираются.


В рамках развития культуры благодарности апущен сервис «Скажи спасибо», где сотрудники могут лично благодарить коллег. Уже сказано более 15 тыс. благодарностей. В планах — сделать эти «спасибо» виртуальной валютой для покупки мерча Беларусбанка. И это будет тот случай, когда спасибо можно будет положить в карман.


На внутреннем сайте департамента персонала разработан web-сайт (платформа) для использования его как личного кабинета работника, наполнение и содержание которого интегрируется с единой системой кадрового учета. Также внедрен чат-бот для информационной поддержки работников. На данном этапе чат-бот находится в процессе активного обучения. Он может не понимать сложные вопросы или давать неполные ответы, но уже способен обрабатывать базовые запросы, касающиеся кадровых процедур, вопросов обучения, стажировок, психологических вопросов и справочной информации. В будущем, после завершения интеграции полноценной нейросети, чат-бот сможет решать более сложные задачи и анализировать данные.


Психологическое сопровождение работников, испытывающих симптомы выгорания на работе, осуществляется по результатам индивидуального обращения работника или по запросу руководителя работника. Основные направления сопровождения: индивидуальное /групповое консультирование по запросу работника /руководителя работника; повышение психологической компетентности персонала по развитию навыков управления стрессом и эмоциями, обучение техникам релаксации, методам тайм-менеджмента и коммуникации, что способствует улучшению общего психоэмоционального состояния; проведение дополнительных опросов с инициированием предложений по созданию более комфортной рабочей среды.

Куда движемся: от «Вовлеченности 1.0» к «Вовлеченности 3.0»

Текущий подход к измерению вовлеченности в Беларусбанке оценивают как «Вовлеченность 1.5». Это среднее между 1.0 (фокус на ежегодных опросах) и 2.0 (постоянная обратная связь и мобильность). Уровень 3.0 — управление поведением в реальном времени с помощью behavioral nudge («мягких подталкиваний») и предиктивной аналитики на базе ИИ.


Денежная мотивация и корпоративная культура оказывают синергетическое влияние на вовлеченность персонала, где материальное стимулирование отвечает за базовые потребности, а корпоративная культура — за эмоциональную связь, ценностное совпадение и чувство причастности к общему делу. вовлеченность не «живет» в отделе кадров и не покупается за деньги — это ежедневная работа, которая начинается с честного разговора с сотрудниками и заканчивается реальными действиями.

Вовлеченность формируется в комплексной системе, где корпоративная культура, качество управления, условия труда и психологическая безопасность имеют не меньшее значение, чем финансовая мотивация. Без баланса всех составляющих деятельность коллектива сводится к выполнению работы за деньги. Только сильная корпокультура способствует проактивности, делая сотрудников истинно вовлеченными и готовыми к самоотдаче. В противном случае лучшие сотрудники вытесняются на рынок труда, даже если зарплата их устраивает.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно ли мотивировать сотрудников работать с полной отдачей лишь деньгами? Глобальные мировые исследования фиксируют стагнацию вовлеченности. Особенно остро...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Свет продает не хуже консультанта». Разбираемся, как подсветить преимущества компании за счет грамотного интерьерного решения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика