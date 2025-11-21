«Свет продает не хуже консультанта». Разбираемся, как подсветить преимущества компании за счет грамотного интерьерного решения

Источник материала: ProBusiness





Каждый руководитель знает: даже самый дорогой ремонт не гарантирует, что офис, шоурум или ресепшн будут работать на бизнес. Важно не просто закрыть вопрос света формально, а сделать его частью атмосферы и стиля, которые захватывают клиента с порога. Опытом трансформации коммерческих пространств с «Про бизнес» поделился Сергей Денисенко, руководитель отдела продаж компании Ferico — компании с более чем 20-летним опытом в сфере натяжных потолков и световых конструкций.

Ferico — один из лидеров рынка натяжных потолков в Беларуси, работающий более 20 лет и реализовавший уже более 60 000 проектов. Компания фокусируется на четырех направлениях: натяжные потолки, освещение (включая потолочные светильники собственного производства), световые стены с потолками, а также световое панно. Команда Ferico помогает подобрать индивидуальный вариант — от первых консультаций и выезда замерщика с каталогами и образцами до создания полного дизайн-проекта и его воплощения собственными силами.

Веский аргумент: чего бизнес ждет от освещения

Для компаний офис, шоурум или ресепшн давно перестали быть просто «рабочими метрами» — это витрина бренда и первый фильтр, через который клиент считывает уровень бизнеса. И именно освещению уделяется особое внимание при организации пространств.





Ключевые задачи, которые освещение решает для бизнеса:

Создание атмосферы и стиля. Свет формирует первое впечатление о компании, влияет на настроение клиентов и сотрудников, помогает рассказать историю бренда и выделиться на фоне конкурентов;

Свет формирует первое впечатление о компании, влияет на настроение клиентов и сотрудников, помогает рассказать историю бренда и выделиться на фоне конкурентов; Выделение ключевых зон и продуктов. С помощью акцентного освещения можно подчеркнуть товарные группы, бренд-зоны или важные элементы интерьера, увеличивая их заметность и способствуя росту продаж;

С помощью акцентного освещения можно подчеркнуть товарные группы, бренд-зоны или важные элементы интерьера, увеличивая их заметность и способствуя росту продаж; Повышение комфорта и эффективности работы. Грамотные световые решения способствуют снижению усталости сотрудников, делают рабочие зоны удобными, а клиентские пространства — гостеприимными и приятными для длительного пребывания;

Грамотные световые решения способствуют снижению усталости сотрудников, делают рабочие зоны удобными, а клиентские пространства — гостеприимными и приятными для длительного пребывания; Обеспечение энергоэффективности и экологичности. Инновационные системы освещения помогают бизнесу снижать издержки на электроэнергию и поддерживать принципы устойчивого развития;

Инновационные системы освещения помогают бизнесу снижать издержки на электроэнергию и поддерживать принципы устойчивого развития; Усиление имиджа и узнаваемости бренда. Свет становится частью фирменного стиля, помогает закрепить ассоциации с качеством и современностью, усиливает визуальный посыл бренда на рынке.





— Мы в Ferico видим явный рост спроса на натяжные потолки и световые решения в B2B‑сегменте. Компании приходят не просто за «лампочками», а за конкретными сценариями: подсветить бренд‑зону, выделить выставочный стенд, оформить коридоры и зоны ожидания так, чтобы они работали как мягкая реклама. В ходу технологии вроде световых стен и систем ShadowLess, когда сама конструкция становится источником света и частью визуальной коммуникацией и идентичности пространства, — объяснил руководитель отдела продаж Ferico Сергей.

Свет под задачу: опыт проектов Ferico

Для Ferico свет в коммерческих пространствах — это про создание части архитектуры бренда, которая будет работать на бизнес долгие годы. Каждое помещение рассматривается как отдельная задача: офис, шоурум, медцентр или загородный комплекс по‑разному живут в течение дня, там различаются потоки людей, сценарии использования, требования к атмосфере.

«Мы никогда не делаем два одинаковых проекта, даже если по площади и назначению объекты похожи, — для каждого клиента подбираем свои световые сценарии и конструктивные решения», — подчеркивает руководитель отдела продаж Ferico. В итоге свет перестаёт быть вспомогательной инженерией и превращается в один из языков, на котором бренд разговаривает с клиентом и сотрудниками.​





В технологическом плане Ferico опирается на широкий набор инструментов:

натяжные потолки с трековым освещением, парящими линиями, а также точечным освещением;

настенные и потолочные световые панели, а также световое панно;

авторские потолочные светильники под заказ.



Президент-Отель и Zeekr центр Минск

SPA & WELLNESS

Музей истории развития «Керамин»

«Для B2B-клиентов хорошо работают решения вроде ShadowLess — когда потолок или стена становится источником мягкого рассеянного света и визуально меняет восприятие пространства», — поясняют в компании. Это позволяет по‑новому выстраивать длинные коридоры, создавать выразительные бренд‑зоны, задавать ритм в open space или оформлять ресепшн так, чтобы свет с порога считывался как часть фирменного стиля. Форма конструкций в этих проектах практически не ограничена: от строгих линий до сложных контуров, если этого требует концепция интерьера и логика движения людей.



БЦ Futuris и салон дверей Lazio



Шоурум PG Home

Салон мебели New Studio

Такие системы отлично подходят не только для потолков, но и для оформления стен: в них можно интегрировать фотопечать по индивидуальному макету. В результате клиент получает не просто освещение, а настоящую художественную композицию или брендированный стенд с равномерной подсветкой — выглядит как большая фотография или постер, который «живёт» за счёт света внутри конструкции. Это решение часто используют в шоурумах, офисах, входных группах и торговых залах там, где требуется сделать акцент на фирменном стиле или уникальной атмосфере пространства.



Выставочный стенд Ferico и холл в ЖК DEPO



SPA Riviera

Центр интерьерных решений Domani

Кроме того Ferico выпускает профильные светодиодные светильники собственного производства, работая под заказ и учитывая задачи бизнеса. Возможно исполнение накладных или подвесных моделей, включая сложные многоуровневые конструкции для крупных пространств. Клиентам предлагаются светильники с нейтральной, теплой или холодной цветовой температурой, корпусом в черном или белом цвете, а также с окраской по любой палитре RAL — для максимального соответствия фирменному стилю.

Особая деталь — использование в качестве рассеивателя ПВХ‑полотна, которые обеспечивают равномерное распределение света по всей длине профиля; это намного эффективнее, чем стандартные поликарбонатные рассеиватели. По желанию заказчика Ferico добавит на полотно фотопечать, превратив светильник в уникальный дизайн‑элемент или брендированный объект, который идеально впишется в корпоративный интерьер и поможет выделить бренд на рынке.



Офис Ferico

Офисы «Битрикс 24» и Playgendary

Фудкорт в ТЦ GreenCity

Отдельный фокус Ferico — встраивание света в интерьер, а не навешивание его поверх уже готового решения. На стадии проектирования продумываются профили, уровни, стыковки со стенами и мебелью, интеграция с вентиляцией и пожарными системами, чтобы потолок одновременно решал эстетические и инженерные задачи. В медцентрах и клиниках к этому добавляются жёсткие требования: конструкции должны выдерживать регулярную обработку агрессивными дезсредствами и соответствовать нормам по пожарной безопасности, не теряя визуальной привлекательности.

— Наша задача — сделать так, чтобы, условно, и главврачу было спокойно за нормы, и собственник видел, что пространство выглядит современно и подчёркивает уровень сервиса, — говорит представитель Ferico. — В офисах и шоурумах важно другое: световые линии и «окна» должны работать вместе с перегородками, мебелью и навигацией, а не спорить с ними, поэтому свет закладывается в проект до отделки, а не «по остаточному принципу.

Практика показывает, что эффект от таких решений особенно заметен в пространствах, где ставка делается на впечатление клиента и партнёров. В офисах и шоурумах световые потолки и стены помогают «подтянуть» интерьер до уровня бренда: визуально приподнять низкие потолки, сделать ресепшн более представительным, добавить акценты в переговорных и зонах ожидания, чтобы уже с порога считывался масштаб и амбиции компании. В отелях, СПА и загородных комплексах с помощью мягких светящихся поверхностей можно выстроить эмоциональный маршрут гостя — от спокойной подсветки коридоров до более динамичного света в зоне бассейна или ресторана.





«Когда гость заходит в такой комплекс, у него не возникает вопроса, где он оказался: свет, фактуры, планировка — всё работает на одно впечатление, и свет в этом наборе — один из самых сильных инструментов», — отмечают в Ferico.

В большинстве B2B‑проектов Ferico работает в связке с архитекторами и дизайн‑студиями, выступая светотехническим партнером, который переводит идею интерьера в конкретные решения. Иногда команда подключается на стадии первых эскизов, когда есть только общее видение: «Часто дизайнер приносит картинку настроения, а наша задача — подсказать, какие именно световые системы, профили и типы полотен дадут нужный эффект в реальном помещении, с его высотами, коммуникациями и бюджетом», — рассказывает представитель компании.

В других проектах Ferico заходит, когда дизайн‑проект уже готов, и помогает «сшить» задумку с нормативами, техническими ограничениями и возможностями эксплуатации, предлагая варианты, где исходное решение слишком рискованно или дорого в обслуживании. В обоих случаях цель одна: добиться гармонии между светом и пространством, когда интерьер, инженерия и бизнес‑задачи не конфликтуют, а усиливают друг друга.

С чего начать и что учесть: рекомендации от Ferico

1. Планируйте освещение на старте проекта. Освещение лучше закладывать на этапе концепции и первых планировочных решений, а не после того, как сделан ремонт и закуплена мебель. Это позволяет заранее учесть высоты, коммуникации, сценарии использования пространства и избежать дорогих переделок. По словам Сергея, «если про свет вспоминают в самом конце, приходится не проектировать, а спасать ситуацию в рамках жестких ограничений».​





2. Выбирайте подрядчика как партнера, а не просто поставщика. При выборе исполнителя важно смотреть не только на цену и красивые визуализации, но и на опыт в B2B, портфолио, умение сопровождать проект от идеи до монтажа. Надежный партнер задает много вопросов, уточняет сценарии работы пространства, открыто говорит о компромиссах и ограничениях, а не просто «продаёт».

«Хороший подрядчик — это тот, кто может иногда сказать «нет» и объяснить, почему так делать не стоит, даже если картинка красивая» 3. Начинайте с задач бизнеса. Прежде чем обсуждать конкретные профили, линии и модели, полезно ответить на базовые вопросы: кого вы хотите впечатлить, какие зоны должны продавать, где люди работают, а где отдыхают. Когда ясны бизнес‑цели и сценарии — повышение конверсии в шоуруме, создание ощущение премиальности в отеле, снижение усталости сотрудников в офисе — свет проще превратить в управляемый инструмент, а не в случайный набор приборов.

«Мы всегда просим заказчика сначала рассказать про бизнес, а уже потом про потолки, — иначе есть риск сделать просто «красиво», но не «полезно»», — говорит Сергей.

4. Формируйте фирменный световой почерк бренда. Для компаний, которые работают с клиентами офлайн, имеет смысл продумать узнаваемый световой образ: характерные линии, «светящиеся окна», тип температуры и акцентные зоны, которые повторяются в разных локациях. Это может быть тёплый, гостеприимный свет в зонах ожидания, более нейтральный — в рабочих пространствах, фирменные световые акценты в зоне логотипа или витрин. Как отмечает Сергей, «когда человек заходит в новый офис или шоурум и по свету узнаёт компанию, это очень сильный эффект — он считывает бренд, даже не видя вывески».





5. Делайте свет адаптивным и сценарным. Современный тренд — не один статичный сценарий освещения, а несколько режимов под разные задачи: рабочий режим, презентации, вечерние мероприятия, камерные встречи и т.п. Комбинация общего, акцентного и декоративного света, диммирование и управление группами светильников позволяют менять атмосферу без ремонта, только за счёт сценария включения.

6. Уделяйте внимание комфорту сотрудников и клиентов. Даже в ярких и «эффектных» интерьерах важно избегать слепящих источников, жёстких бликов и сильных перепадов яркости — они быстро утомляют глаза и снижают продуктивность. В рабочих зонах стоит ориентироваться на нормативы по освещённости и цветопередаче, а в клиентских — на мягкость, визуальное спокойствие и логичное зонирование света.

«Бывает, что с точки зрения картинки всё отлично, а люди через час в переговорке хотят только выйти — значит, свет спроектирован не для людей, а для фото», — замечает Сергей.

7. Считайте свет инвестициями, а не только расходами. Грамотно продуманное освещение помогает увеличивать продажи, повышать средний чек, продлевать время пребывания клиента в пространстве и усиливать ощущение уровня сервиса.

В долгосрочной перспективе это окупается так же, как вложения в бренд, обучение команды или маркетинг, особенно в конкурентных нишах, где гости и партнеры сравнивают не только продукт, но и опыт взаимодействия с компанией.

«Когда бизнес смотрит на свет только как на статью затрат, он теряет инструмент, который может приносить деньги каждый день, просто за счёт того, как люди чувствуют себя в этом пространстве», — резюмирует Сергей.