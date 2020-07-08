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Во Дворце искусств - сразу 4 выставки

08.07.2020 09:04 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Экспозиция в полторы тысячи квадратных метров! На вернисаж сразу четырех выставок сегодня приглашает Дворец искусств на Козлова в Минске. Одна из них посвящена юбилею Бобруйской организации Союза художников. В этом году одному из самых немногочисленных, но старейших объединений, - 30 лет! В экспозиции ретроспектива картин 15 лучших мастеров этого областного города. Часть работ - это коллекция Бобруйского художественного музея, некоторые переданы художниками из персональных собраний.

Всего в четырех выставках во Дворце искусств представлено почти пол тысячи произведений белорусского искусства, выполненных в совершенно разных жанрах, стилях и техниках.
 
Теги: Минск
 
 
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Экспозиция в полторы тысячи квадратных метров! На вернисаж сразу четырех выставок сегодня приглашает Дворец искусств на Козлова в Минске. Одна из них посвящена...
 
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