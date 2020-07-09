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Витебск готовится к "Славянскому базару - 2020"

09.07.2020 22:40 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Ровно неделя до XXIX "Славянского базара". В этом году фестиваль искусств состоится в современном формате open air. Ночные кинопоказы, пресс-конференции на открытой площадке, уличные перформансы. Позывные форума будут звучать с 16 по 19 июля. Сейчас специалисты заняты монтажом сцены Летнего амфитеатра. К слову, оформление за все годы проведения никогда не повторялось. Удивят зрителей и в этот раз. Марина Романовская о том, как готовится Витебск.


Проверка экранов, настойка света, звука, установка декораций. Первыми в фестивальную суету погружаются технические службы "Славянского базара". Сейчас в Летнем амфитеатре идет  монтаж сцены. Чтобы доставить оборудование, понадобилось более 10 фур. Одна из фишек  этого года - многоуровневый светодиодный пол. Работы хватает и за кулисами. К приезду артистов нужно успеть навести идеальный лоск. 

На площадках фестиваля прошли учения МЧС

Пристальное внимание - безопасности участников фестиваля. Тактико-специальные учения МЧС проходят на всех фестивальных площадках. Летний амфитеатр - самая крупная. Зрительный зал вмещает более 6 000 человек. Слаженность действий здесь отрабатывали несколько дней. 

Дмитрий Пантюхов, начальник Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям: "В настоящих учениях задействованы 8 единиц техники и более 50 работников органов и подразделений.  Задача - дать оценку готовности подразделениям МЧС и персоналу объектов". 

Витебск готовится к "Славянскому базару - 2020"


Гостиницы Витебска ждут гостей форума искусств

По книге отзывов этой гостиницы можно изучать фестивальную программу прошлых лет. Здесь помнят предпочтения всех звезд, которые приезжали на "Славянский базар". К XXIX фестивалю отель полностью готов. Номера порадуют уютом, а ресторан - вкусными блюдами.

Елена Сыч, начальник бюро приема и размещения гостиницы г. Витебска: "На данный момент все номера забронированы. Ждем гостей с радостью, персонал полностью подготовлен. Больше половины жилого фонда прошло реставрацию, модернизацию. Поэтому, я надеюсь, мы порадуем наших гостей в этом году". 

Славянский базар пройдет в формате open air 

Форум искусств развернется на семи локациях. Открытая сцена появится у концертного зала "Витебск". На площадке споют юные конкурсанты, во время промофеста будут зажигать белорусские артисты. А ночью здесь пройдут кинопоказы под открытым небом. 

Витебск в предвкушении праздника. В этом году "Славянский базар" пройдет в формате open air. Фестиваль искусств выйдет с закрытых площадок на улицы города. А это значит, что на многие проекты можно будет попасть без билета. 

"Букет добра"


Зрителей приглашают принять участие в акции "Букет добра"

Полюбившиеся журналистам "Звездные часы" также пройдут на открытой площадке. Впервые побывать на пресс-конференциях смогут и фанаты. Также на фестивале пройдет акция, популярная во всем мире, "Букет добра".  Это значит, что для артистов достаточно аплодисментов. А деньги, не потраченные на цветы, зрители смогут перечислить на благотворительность. 

Глеб Лапицкий, директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "У нас  появился прекрасный проект мастеров искусств Беларуси. Детский и взрослый конкурсы обязательно состоятся и пройдут очень ярко". 

Народные умельцы готовятся к выставкам и конкурсам

Главный символ праздника - василек - украшает изделия народных умельцев. Василий Симанкович повезет на фестиваль свои лучшие работы, выполненные в технике спирального плетения. Город мастеров на "Славянском базаре" - это не только выставка- продажа. Среди мастеров проходят конкурсы. Лучших выберут и в этом году. 

Василий Симанкович, народный мастер Беларуси по лозоплетению: "Нарабатывали коллекции, чтобы можно было что-то показать, продать, порадовать людей новыми работами".

Готовят программу и уличные артисты. Яркие перформансы от участников проекта "На семи ветрах" всегда по душе гостям фестиваля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ровно неделя до XXIX "Славянского базара". В этом году фестиваль искусств состоится в современном формате open air. Ночные кинопоказы, пресс-конференции на открытой...
 
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