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Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках Анастасии Адамович
09.07.2020 18:42 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTГерои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках. Сказочно-мифологическая экспозиция авторской куклы "Задолье" открылась в Национальном центре современных искусств - это персональная выставка художницы Анастасии Адамович.
Сказочные секреты мастерства разгадала наш корреспондент Лариса Гулякевич (видео).
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Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках. Сказочно-мифологическая экспозиция авторской куклы "Задолье" открылась в Национальном центре...
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