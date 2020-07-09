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Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках Анастасии Адамович

09.07.2020 18:42 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках. Сказочно-мифологическая экспозиция авторской куклы "Задолье"  открылась в Национальном центре современных искусств - это персональная выставка художницы Анастасии Адамович.

Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках Анастасии Адамович


Сказочные секреты мастерства разгадала наш корреспондент Лариса Гулякевич (видео).
 
 
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Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках. Сказочно-мифологическая экспозиция авторской куклы "Задолье"  открылась в Национальном центре...
 
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