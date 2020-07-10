Работа над фильмами по Мартиновичу и Горвату остановлена. Конкуренты написали жалобы

Источник материала: Tut.by

Компания сценариста Андрей Курейчик и Телевизионный продюсерский центр написали жалобу на результаты тендера госзакупок, который проводило Министерство культуры. В результате подготовительные работы над экранизацией книги Андрея Горвата «Радзіва Прудок» и книги Виктора Мартиновича «Сфагнум» приостановлены. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Священный Белавуд». TUT.BY узнал все подробности.



Сцена из спектакля «Радзіва Прудок». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно об будущих экранизациях.

Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: минисериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» по книге Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.

Студия «Демарш-фильм» получила право на экранизацию романа «Сфагнум» Виктора Мартиновича.

Это вызвало возмущение сценариста и продюсера Андрея Курейчика, который написал колонку на сайте Naviny.by и подал жалобу в МАРТ через электронный кабинет сайта госзакупок.

— Аргументы те же, что я написал в статье, — прокомментировал он ситуацию TUT.BY. — Непрозрачность критериев, в комиссии нет профессионалов кино, отдача трех тендеров из четырех и 80 процентов финансирования в одни руки приводит к доминирующему положению на рынке одной компании.

Жалобу на тендер «по производству фильма в игровой форме — дебютной работе режиссера-постановщика» (в нем победило «Радзіва Прудок») подпиcал композитор Дмитрий Фрига, управляющий творческого объединения Bez Buslou Arts (Курейчик является одним из его основателей).

В результате тендер был отменен из-за «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».

Как прокомментировал эту ситуацию для TUT.BY Виктор Лабкович («Первая киновидеокомпания»), ему уже сообщили, что производство «Радзіва Прудок» заморожено на месяц до окончания проверки. Этим проектом он занимался последние три года.

Жалобу на тендер по производству фильма в игровой форме (в нем победил «Сфагнум») подписал директор Телевизионного продюсерского центра Владимир Беляев. Тендер был отменен с той же формулировкой «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».

При этом производство фильмов про Владимира Мулявина и Александра Медведя продолжится.

TUT.BY отправил запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Роман Виктора Мартиновича «Сфагнум» вышел в 2013 году. Критики характеризовали его как «гангстерскую комедию». В месяц выхода роман стал лидером продаж в белорусской сети магазинов «Белкніга».

История книги «Радзіва Прудок» такая: Андрусь Горват работал дворником в Купаловском театре. Летом 2015-го Горват уволился из театра и уехал на ПМЖ в деревню Прудок. Его записи в фейсбуке, которые рассказывали о жизни в Прудке, стали собирать все большую аудиторию. Постепенно из них сложилась книга. Вышедшая в конце 2016 года, она вместе с козой Тетей и другими героями ворвалась в 2017-м в массовую культуру и побила рекорды по скорости продаж: за один день презентации допечатанного тиража разошлось 700 экземпляров, а общий тираж составил около 3 тысяч. В 2018 году по книге поставили спектакль в Купаловском театре.