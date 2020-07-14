ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Любопытные факты о "Славянском базаре в Витебске"

14.07.2020 22:08 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Славянский базар в Витебске" - это крупнейший культурный форум Беларуси, который объединяет страны и континенты. 

Первый "Славянский базар" торжественно открылся в витебском Летнем амфитеатре 18 июля 1992 года. И вот уже почти 30 лет фестиваль объединяет тысячи сердец, неравнодушных к музыке. Девиз фестиваля - "Через искусство - к миру и взаимопониманию». 

Главная концертная площадка - Летний амфитеатр. Его вместимость  6 тысяч 247 мест. На сцене одновременно могут находиться почти полторы тысячи артистов. 

Конечно, фестиваль давно уже перешагнул границы славянского мира. В форуме принимали участие представители пяти континентов. 

За все время в фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" приняли участие представители более 70 стран. 

Добавим, в этом году следить за форумом по традиции можно будет на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24". С 16 по 18 июля в эфире конкурсные и концертные программы, причем в единое время - в 22:00

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Славянский базар в Витебске" - это крупнейший культурный форум Беларуси, который объединяет страны и континенты.  Первый "Славянский базар" торжественно...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Витебск встречает "Славянский базар". Аккредитации получили уже более 700 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика