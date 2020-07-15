Умер один из руководителей Чехословакии

Источник материала: Tut.by

Умер последний глава Коммунистической партии Чехословакии до Бархатной революции Милош Якеш, сообщает Чешское радио. Ему было 97 лет. Политик был отстранен от власти в 1989 году, в Чехии против него возбуждались дела о государственной измене и о смертях погибших сограждан, пытавшихся перебраться на Запад.



Милош Якеш. Фото: wikipedia.org

Якеш родился в 1922 году в бедной семье в деревне Ческе Халупы, в 1945-м вступил в Компартию и быстро сделал партийную карьеру, учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в Москве. В период Пражской весны 1968 года занимал консервативные позиции, поддержал ввод в Чехословакию войск Варшавского договора.

С 1977 года – член ЦК. В 1987-м на фоне перестройки в СССР глава компартии Густав Гусак уступил ему лидерство в партии, оставив за собой пост президента. Якеш, формально заявив о поддержке перестройки, продолжал придерживаться консервативного курса.

Летом 1989 года в Чехословакии начала подпольно распространяться видеозапись выступления Якеша на партактиве в Пльзеньском крае. Многие высказывания генсека продемонстрировали отрыв верхушки партноменклатуры от реальности, доходивший до гротеска. Распространение записи способствовало падению авторитета компартии и лично Якеша.

После начала массовых демонстраций в ноябре 1989 года Милош Якеш на заседании ЦК КПЧ был смещён со своего поста. Вскоре после этого начались переговоры между представителями властей и гражданскими активистами, приведшие к демонтажу коммунистического режима. Якеш был исключён из компартии и ушёл из политики.

В 2002 году Якеша привлекали к делу о государственной измене в 1968 году, обвинив в намерении призвать советские войска на территорию Чехословакии. Он был оправдан. В 2019 году против 97-летнего Якеша было возбуждено дело о причастности к гибели чехов, пытавшихся бежать в страны Запада из Чехословакии. Он обвинялся в том, что не предпринимал мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах страны.

Якеш до конца жизни продолжал придерживаться коммунистических взглядов. В ноябре 2019 года он сказал, что по-прежнему считает события Бархатной революции контрреволюционным переворотом, приведшим к разгрому социализма. После его смерти последним оставшимся в живых бывшим лидером стран советского блока остался бывший генсек ЦК КПСС, 89-летний Михаил Горбачёв.