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Участники конкурса песни "Витебск-2020" отрепетировали номера с Президентским оркестром Беларуси

15.07.2020 15:52 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра зазвучат первые фестивальные ноты "Славянского базара". И пока в Летнем амфитеатре проходят последние приготовления, в столичном Дворце Республики участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" отрепетировали свои номера. Вокалисты из Армении, Болгарии, Кубы, Италии, Молдовы, Украины и других стран на протяжении нескольких часов работали живьем с Президентским оркестром Беларуси. 

За первым прогоном наблюдала и наш корреспондент Дарья Тарасова.

Это первый саунд-чек участников с Президентским оркестром Беларуси. Хронометраж прогона не ограничивали. Лояльность профи к новому поколению исполнителей. Ведь для некоторых вокалистов этот "Славянский базар" станет дебютным выступлением под аккомпанемент оркестра.
Первым в унисон с заслуженным коллективом Беларуси спел Арутюн Хачатрян. Делегату из Армении повезло с именем, репетировали в алфавитном порядке.


Славянские хиты по нотам разложили 12 конкурсантов


Всего же славянские хиты вместе с главным дирижером по нотам разложили 12 вокалистов. Участница из России подключится к процессу завтра. А Казахстан зазвучит уже на фестивале. В репертуаре участников песни, которые вы, наверное, слышали, композиции на слова Роберта Рождественского, Игоря Крутого, Полины Гагариной. А вот белорусский представитель вдохновлялся строками наших классиков и сам написал фестивальную музыку на слова Максима Богдановича.

Росселла Дитиелло. участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" (Италия):


Росселла Дитиелло. участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" (Италия): "Я впервые в Беларуси и нашла Минск очень современным и в то же время традиционным и красивым. Оркестр очень впечатляющий, мне так не терпится выступить с музыкантами вживую".

Оттачивая идеальное звучание

Есть конкурсанты, которые не только проделали длинный путь, но и выучили язык. Так, представитель Кубы отдал предпочтение узнаваемой композиции "Верни мне музыку". Кстати, Алек - первый парень, который представит делегацию с момента участия Кубы в "Славянском базаре". У участников два дня для того, чтобы добиться идеального звучания. Помимо славянского, каждый представит и мировой хит. Согласно положению, вокалисты споют его с фонограммой минус 1. Уже в эту пятницу делегаты отправятся в Витебск, там их ждет жеребьевка, по итогам которой станет известно, в каком порядке вокалисты поднимутся на конкурсную сцену. Кстати, впервые за 29 сезонов международный фестиваль объединил конкурс молодых исполнителей и церемонию закрытия. 

Кто станет фаворитом жюри и кому достанется Гран-при фестиваля, узнаем уже в это воскресенье. Победителей выберут, суммируя результаты двух выступлений. Поддерживать вокалистов на фестивальной сцене будет балет TODES.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Уже завтра зазвучат первые фестивальные ноты "Славянского базара". И пока в Летнем амфитеатре проходят последние приготовления, в столичном Дворце Республики...
 
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