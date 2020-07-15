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Жалобу Курейчика на «Радзіва Прудок» не стали рассматривать. А фильм будет?
15.07.2020 16:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 июля 2020 года компания сценариста Андрея Курейчика
— Учитывая то, что поданная жалоба не соответствует законодательству о государственных закупках в части требований к содержанию (отсутствует указание на нормы законодательства о государственных закупках, которые нарушены обжалуемыми действиями (бездействием) и (или) решением и др.), жалоба не принята МАРТ к рассмотрению и камеральная проверка процедуры государственной закупки не проводилась, — сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в ответе на запрос TUT.BY о жалобе компании Андрея Курейчика.
В начале июля 2020 года
Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.
Студия «Демарш-фильм» получила право на экранизацию романа «Сфагнум» Виктора Мартиновича.
Это вызвало возмущение сценариста и продюсера Андрея Курейчика, который написал
По мнению Курейчика, сметы на производство фильмов оказались завышенными. Так, творческое объединение Bez Buslou Arts (Курейчик является одним из его основателей) попросило у государства 165 тысяч долларов.
— Мы единственные посчитали фильм по реальным ценам, которые существуют сейчас в Беларуси, — утверждает сценарист.
При этом победители тендера получили 830, 730, 466 и 262 тысячи долларов.
— Могу сказать: свыше 200 тысяч долларов начинаются тотальные приписки и «надувание» бюджета. Деньги выводят по-разному: через раздутые гонорары, технику по голливудским ценам, ипэшников, через завышенные выплаты по десяткам статей, через переоцененные декорации и реквизит, — писал в своей колонке Курейчик.
После жалобы в МАРТ, которую подписал композитор Дмитрий Фрига, управляющий творческим объединением Bez Buslou Arts, тендер «по производству фильма в игровой форме — дебютной работе режиссера-постановщика» (в нем победило «Радзіва Прудок») был отменен из-за «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».
TUT.BY попытался оперативно узнать в Министерстве культуры, будет ли объявлен новый тендер. Как ответили в пресс-службе, вся информация о сроках проведения конкурсов, которые проводит Министерство культуры, размещается на сайте goszakupki.by.
13 июля 2020 года был объявлен уже другой тендер — на производство анимационного фильма, в котором отражены события национальной истории и культуры. Общий объем средств республиканского бюджета, который планируют на него выделить,
Также жалоба в МАРТ была подана на тендер по производству фильма в игровой форме (в нем победил «Сфагнум») — жалобу подписал директор Телевизионного продюсерского центра Владимир Беляев. В итоге тендер был отменен с той же формулировкой — «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)». Но в данный момент жалоба находится на рассмотрении.
История книги «Радзіва Прудок» такая: Андрусь Горват работал дворником в Купаловском театре. Летом 2015-го Горват уволился из театра и
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9 июля 2020 года компания сценариста Андрея Курейчика и Телевизионный продюсерский центр написали жалобу на результаты тендера госзакупок, который проводило...
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