Жалобу Курейчика на «Радзіва Прудок» не стали рассматривать. А фильм будет?

Источник материала: Tut.by

9 июля 2020 года компания сценариста Андрея Курейчика написала жалобу на результаты тендера госзакупок, который проводило Министерство культуры. В результате подготовительные работы над экранизацией книги Андрея Горвата «Радзіва Прудок» были приостановлены. Но МАРТ не стал рассматривать эту жалобу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Учитывая то, что поданная жалоба не соответствует законодательству о государственных закупках в части требований к содержанию (отсутствует указание на нормы законодательства о государственных закупках, которые нарушены обжалуемыми действиями (бездействием) и (или) решением и др.), жалоба не принята МАРТ к рассмотрению и камеральная проверка процедуры государственной закупки не проводилась, — сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в ответе на запрос TUT.BY о жалобе компании Андрея Курейчика.

В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно о будущих экранизациях.

Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.

Студия «Демарш-фильм» получила право на экранизацию романа «Сфагнум» Виктора Мартиновича.

Это вызвало возмущение сценариста и продюсера Андрея Курейчика, который написал колонку на сайте Naviny.by.

По мнению Курейчика, сметы на производство фильмов оказались завышенными. Так, творческое объединение Bez Buslou Arts (Курейчик является одним из его основателей) попросило у государства 165 тысяч долларов.

— Мы единственные посчитали фильм по реальным ценам, которые существуют сейчас в Беларуси, — утверждает сценарист.

При этом победители тендера получили 830, 730, 466 и 262 тысячи долларов.

— Могу сказать: свыше 200 тысяч долларов начинаются тотальные приписки и «надувание» бюджета. Деньги выводят по-разному: через раздутые гонорары, технику по голливудским ценам, ипэшников, через завышенные выплаты по десяткам статей, через переоцененные декорации и реквизит, — писал в своей колонке Курейчик.

После жалобы в МАРТ, которую подписал композитор Дмитрий Фрига, управляющий творческим объединением Bez Buslou Arts, тендер «по производству фильма в игровой форме — дебютной работе режиссера-постановщика» (в нем победило «Радзіва Прудок») был отменен из-за «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)».

TUT.BY попытался оперативно узнать в Министерстве культуры, будет ли объявлен новый тендер. Как ответили в пресс-службе, вся информация о сроках проведения конкурсов, которые проводит Министерство культуры, размещается на сайте goszakupki.by.

13 июля 2020 года был объявлен уже другой тендер — на производство анимационного фильма, в котором отражены события национальной истории и культуры. Общий объем средств республиканского бюджета, который планируют на него выделить, составит 4 млн белорусских рублей.

Также жалоба в МАРТ была подана на тендер по производству фильма в игровой форме (в нем победил «Сфагнум») — жалобу подписал директор Телевизионного продюсерского центра Владимир Беляев. В итоге тендер был отменен с той же формулировкой — «утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг)». Но в данный момент жалоба находится на рассмотрении.

История книги «Радзіва Прудок» такая: Андрусь Горват работал дворником в Купаловском театре. Летом 2015-го Горват уволился из театра и уехал на ПМЖ в деревню Прудок. Его записи в фейсбуке, которые рассказывали о жизни в Прудке, стали собирать все большую аудиторию. Постепенно из них сложилась книга. Вышедшая в конце 2016 года, она вместе с козой Тетей и другими героями ворвалась в 2017-м в массовую культуру и побила рекорды по скорости продаж: за один день презентации допечатанного тиража разошлось 700 экземпляров, а общий тираж составил 11,5 тысяч. В 2018 году по книге поставили спектакль в Купаловском театре.