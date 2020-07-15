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Торжественная церемония открытия фестиваля "Славянский базар" пройдет завтра в Летнем амфитеатре
15.07.2020 22:26 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВ ближайшие дни все дороги ведут в Витебск. До открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар» менее суток. Торжественная церемония по традиции пройдет завтра вечером в Летнем амфитеатре. Но фестивальные проекты стартуют с самого утра. Это открытие международного пресс-центра, церемония поднятия флага форума, зажжение именной звезды обладателя специальной награды Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
В предвкушении яркого праздника и наш корреспондент Ольга Масловская. Последние фестивальные новости узнаем у нее. Для жителей Витебска фестиваль уже начался с репетиций и саундчеков, установки торговых рядов и праздничного убранства улиц. Завтра официальный старт. Первым событием в праздничной программе станет открытие международного пресс-центра. В этом году он разместился в концертном зале «Витебск». Компьютеры, скоростной интернет и шагаловские мотивы - все для плодотворной работы журналистов. Кстати, о Витебской художественной школе на этом фестивале еще вспомнят на жеребьевке взрослого конкурса.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Это будет, как всегда, представление. У детей мы будем играть в детскую историю - в историю с цирком, с таким красивым уличным форматом искусства. Взрослых мы посвятим в один из наших бриллиантов и алмазов культуры - в УНОВИС, в творчество Марка Шагала и Казимира Малевича. И это пройдет как раз на базе музея Витебского народного художественного училища".
Завтра конкурсанты прибудут в Витебск
Пока же участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2020" в Минске. Сегодня второй день репетиций с Президентским оркестром Беларуси. Представитель Беларуси вдохновлялся строками наших классиков и сам написал фестивальную музыку на слова Максима Богдановича. В пятницу конкурсанты прибудут в Витебск. А вот обладатель Гран-при прошлого фестиваля Адильхан Макин в город своей победы уже приехал. Он в жюри детского конкурса, но есть и другие планы.
Фестивальные планы
Одному из именитых артистов будет вручена специальная награда Президента РБ "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Это случится вечером на церемонии открытия форума, но прежде красивая традиция зажжения звезды. Чье имя будет увековечено на Аллее лауреатов? Интригу организаторы фестиваля хранят до последнего. Яркая церемония уже завтра, а пока каждый может примерить на себя роль звезды "Славянского базара". Завтра состоится и церемония поднятия флага фестиваля, улицы наполнят артисты проекта "На семи ветрах", презентации, выставки. Витебск в предвкушении большого праздника.
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В ближайшие дни все дороги ведут в Витебск. До открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар» менее суток. Торжественная церемония по традиции...
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