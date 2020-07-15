У мэра Бреста пропал рыжий домашний кот по кличке Маркиз. Помогите найти

Источник материала: Tut.by

У председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука пропал домашний кот по кличке Маркиз. Об этом мэр города сообщил 15 июля в своем телеграм-канале .



Фото пропавшего кота Маркиза. Фото из личного архива Александра Рогачука

«Сегодня на встрече с представителями городских медиа я посоветовался, стоит ли писать о личном, в частности о том, что уже неделя, как пропал мой кот… Мне сказали: „Открытость — это очень здорово“. Ну что ж, пропал мой кот, кличка Маркиз, сознательно не кастрирован, возраст 1 год, родом из Пущи, бабушка его живет около кассы в Пущу.

Надеюсь, еще найдется», — написал Александр Рогачук.

Если вам что-либо известно о местонахождении Маркиза, обращайтесь в Брестский горисполком.