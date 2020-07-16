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10 вопросов по всемирной истории. Проверьте свои знания в день ЦТ

16.07.2020 08:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июля подкралось незаметно — и вот уже сегодня последнее централизованное тестирование. Проверьте ваши знания по всемирной истории новейшего времени.

 
 
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16 июля подкралось незаметно - и вот уже сегодня последнее централизованное тестирование. Проверьте ваши знания по всемирной истории новейшего времени.
 
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