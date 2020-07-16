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Звезда Филиппа Киркорова появится сегодня в Витебске
16.07.2020 13:19 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT"Долгожданный вылет на концерт" - постоянный гость "Славянского базара" Филипп Киркоров в своем "Инстаграме" уже запостил видео, где видно, как поп-король российской эстрады собирается на международный форум. Посредством популярного приложения TikTok и модного тренда он намекнул на основательные сборы.
Филипп раскрыл интригу - сегодня на Площади лауреатов зажжется именная звезда. Теперь становится понятно чья. Самолет Киркорова уже на подлете к Витебску.
Торжественная церемония открытия именного знака на Аллее звезд пройдет в 15:00. Король российской эстрады выступит на сегодняшнем гала-концерте "Славянского базара в Витебске".
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"Долгожданный вылет на концерт" - постоянный гость "Славянского базара" Филипп Киркоров в своем "Инстаграме" уже запостил видео, где видно, как поп-король российской...
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