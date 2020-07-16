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Известный дизайнер Владимир Цеслер «перенес» крейсер «Аврора» на набережную Свислочи
16.07.2020 12:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем
На снимке — привычный пейзаж на Свислочи в центре Минска, разбавленный необычной деталью.
Здесь появился легендарный крейсер «Аврора» — питерская достопримечательность, один из главных символов Октябрьской революции.
«Грозовым и дождливым летом набережная Свислочи со стороны проспекта Независимости иногда напоминает Санкт-Петербург», — написал дизайнер.
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Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем инстаграме.
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