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Известный дизайнер Владимир Цеслер «перенес» крейсер «Аврора» на набережную Свислочи

16.07.2020 12:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем инстаграме.

На снимке — привычный пейзаж на Свислочи в центре Минска, разбавленный необычной деталью.

Здесь появился легендарный крейсер «Аврора» — питерская достопримечательность, один из главных символов Октябрьской революции.

«Грозовым и дождливым летом набережная Свислочи со стороны проспекта Независимости иногда напоминает Санкт-Петербург», — написал дизайнер.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем инстаграме.
 
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