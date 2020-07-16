Известный дизайнер Владимир Цеслер «перенес» крейсер «Аврора» на набережную Свислочи

Источник материала: Tut.by

Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем инстаграме .

На снимке — привычный пейзаж на Свислочи в центре Минска, разбавленный необычной деталью.

Здесь появился легендарный крейсер «Аврора» — питерская достопримечательность, один из главных символов Октябрьской революции.

«Грозовым и дождливым летом набережная Свислочи со стороны проспекта Независимости иногда напоминает Санкт-Петербург», — написал дизайнер.