|
Прием заявок на детское "Евровидение-2020" продлится до 15 августа
16.07.2020 22:34 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTБелтелерадиокомпания продолжает поиск голосов для детского "Евровидения-2020". Открыт прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы в возрасте от 9 до 14 лет. Продолжительность песни - до 3 минут. По регламенту она должна состоять из стихов на белорусском или русском языке. Допускается использование иностранного, но не более 40% от объема текста.
Заявки для участия в проекте принимаются в электронном виде на сайте медиахолдинга
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелерадиокомпания продолжает поиск голосов для детского "Евровидения-2020". Открыт прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Приглашаются как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)