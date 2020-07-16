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Прием заявок на детское "Евровидение-2020" продлится до 15 августа

16.07.2020 22:34 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания продолжает поиск голосов для детского "Евровидения-2020". Открыт прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы в возрасте от 9 до 14 лет. Продолжительность песни - до 3 минут. По регламенту она должна состоять из стихов на белорусском или русском языке. Допускается использование иностранного, но не более 40% от объема текста.

Заявки для участия в проекте принимаются в электронном виде на сайте медиахолдинга www.tvr.by в разделе "Спецпроекты". К слову, там же можно ознакомиться с положением нацотбора, которое в этом сезоне претерпело ряд изменений. К примеру, помимо информации о себе, текста и фонограммы песни, участникам нужно предоставить видеозапись ее исполнения в режиме живого звука. Последний день приема заявок - 15 августа.

 
 
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Белтелерадиокомпания продолжает поиск голосов для детского "Евровидения-2020". Открыт прием заявок на участие в национальном отборе на конкурс. Приглашаются как...
 
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