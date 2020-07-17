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Со жребием определяются участники взрослого вокального состязания

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ангелина Ломако в первом конкурсном выступлении выйдет на сцену под номером 5, во втором - 13 В фестивальном Витебске завершилась жеребьевка участников Международного детского музыкального конкурса. Белоруска Ангелина Ломако в первом конкурсном...

В фестивальном Витебске завершилась жеребьевка участников Международного детского музыкального конкурса. Белоруска Ангелина Ломако в первом конкурсном выступлении выйдет на сцену под пятым номером, а во втором - под 13-м. Нашей конкурсантке конкуренцию составят представители 16 стран. Вокальные данные они продемонстрируют завтра. Международное жюри возглавляет заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.А в эти минуты со жребием определяются участники взрослого вокального состязания. За Гран-при "Славянского базара" будут бороться 14 исполнителей. Конкурсные выступления состоятся в воскресенье,19 июля. О результатах жеребьевки мы сообщим в "Панораме".