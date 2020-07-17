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Ангелина Ломако в первом конкурсном выступлении выйдет на сцену под номером 5, во втором - 13
17.07.2020 20:05 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВ фестивальном Витебске завершилась жеребьевка участников Международного детского музыкального конкурса. Белоруска Ангелина Ломако в первом конкурсном выступлении выйдет на сцену под пятым номером, а во втором - под 13-м. Нашей конкурсантке конкуренцию составят представители 16 стран. Вокальные данные они продемонстрируют завтра. Международное жюри возглавляет заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.
Ангелина Ломако, участница Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020": "Для меня самое главное, что я готова достойно представить свою страну на конкурсе. Когда я приезжаю в Витебск, для меня это поддержка, мне сразу так легко становится. Я очень люблю Витебщину и витебскую сцену".
Александр Солодуха, председатель жюри Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020": "Вокал - на первом месте, безусловно, харизма, энергетика, улыбка, обаяние, чистые нотки и детская непосредственность".
Со жребием определяются участники взрослого вокального состязанияА в эти минуты со жребием определяются участники взрослого вокального состязания. За Гран-при "Славянского базара" будут бороться 14 исполнителей. Конкурсные выступления состоятся в воскресенье,19 июля. О результатах жеребьевки мы сообщим в "Панораме".
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В фестивальном Витебске завершилась жеребьевка участников Международного детского музыкального конкурса. Белоруска Ангелина Ломако в первом конкурсном...
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