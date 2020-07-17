|
На "Славянском базаре в Витебске" - день Союзного государства
17.07.2020 22:41 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTДля артистов и гостей - это встреча добрых друзей. А для начинающих исполнителей - возможность громко заявить о себе. Как славянское гостеприимство покоряет сердца, расскажет Марина Романовская.
Чтобы взять автограф и сделать селфи с артистами, фанаты не жалеют времени. Дежурят у Летнего амфитеатра. Репетиции на главной площадке "Славянского базара" проходят нон-стоп. Все отлажено до мелочей. Фестивальные службы не дремлют даже ночью.
Кай Метов, заслуженный артист России: "Это мой далеко не первый приезд в город Витебск. Красивый, чистый, ухоженный. Всегда очень воздушный. Но в рамках "Славянского базара" впервые. Сейчас бы немножечко поспать перед выступлением, у нас был ночной переезд, а потом еще и выступление ночное".
День Союзного государства на "Славянском базаре"
Сегодня на "Славянском базаре" день Союзного государства. Он начался с патриотической ноты. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота возложил цветы. А накануне парламентарии побывали в Болбасово. Там построен важный логистический объект, который будет работать на экономику Союзного государства.
Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России: "Совершенный восторг у нас вызвали темпы строительства и модернизации взлетной полосы и строительство фактически аэропорта и грузового терминала – это очень здорово. Главное, это вписывается в наше представление о том, как должна развиваться инфраструктура Союзного государства, поскольку мы сейчас прорабатываем идею строительства высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Гамбургом, и если этому проекту суждено воплотиться в жизнь, Орша может стать одним из опорных пунктов такого проекта".
Президент принял участие в открытии "Славянского базара"
Для настоящих друзей нет границ. Это в очередной раз доказал "Славянский базар". За годы проведения здесь побывали представители около 80 стран. Александр Лукашенко постоянный гость фестиваля. В том, что Президент станет частью большого славянского праздника, вряд ли кто-то сомневался. Выступая на сцене Летнего амфитеатра, Глава государства признался, что он в зале с чувством радости и гордости за белорусов. Наш народ никогда не становился и не встанет на колени перед вызовами времени. Здесь, на витебской земле, всегда мир и взаимопонимание. Искусство точно вне политики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства, и это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля: через искусство к миру и взаимопониманию. Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов".
Конечно, тревожные мысли были: не станет ли пандемия причиной нарушить почти 30-летнюю традицию. Но искусство одержало верх. Конечно, не без заслуг врачей. Именно они справились со сложной эпидситуацией в регионе. Во многом благодаря им фестиваль не поставили на паузу, как это случилось по всему миру. Об этом на торжественном открытии скажет Президент, а в адрес медиков прозвучат слова благодарности.
Еще одним хедлайнером концерта открытия стал Филипп Киркоров. В этом году артист стал обладателем специальной премии "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
Каждый день фестиваля - это максимум проектов
Позывные XXIX форума искусств будут звучать в Витебске четыре дня. И каждый это море проектов. Из года в год фестиваль устанавливает рекорды. По количеству звездных шоу, приглашенных мастеров, помнят гости и 12-часовой танцевальный марафон, а также масштабный забег. Этот "Славянский базар" претендует на номинацию крупнейшегоopen air Европы. Даже пресс-конференции со звездами проходят на открытых площадках. Погода в Витебске радует.
Музыканты, художники, танцоры приглашают заглянуть на фестиваль уличного искусства. Для гостей подготовили квесты, мастер-классы, перформансы, световые шоу. Веселье с утра и до позднего вечера.
Артисты готовятся проявить себя на конкурсах
Витебск притягивает звезд мирового масштаба и зажигает новые имена. Жизнь молодых артистов после "Славянского базара" круто меняется. Победа в фестивале - это путевка в мир шоу-бизнеса. В профессиональной биографии Романа Волознева участие и победы в престижных международных конкурсах. Автор слов, музыки. В прошлом году артист выпустил дебютный альбом. Стать участником "Славянского базара" - давняя мечта. И она сбылась на XXIX форуме. Роман представляет Беларусь на конкурсе эстрадной песни.
Роман Волознев, представитель Беларуси на 29-м Международном конкурсе эстрадной песни "Витебск-2020": "У меня 13 номер, выступать в первых рядах очень сложно, потому что можно поставить себя на место членов жюри, им безумно сложно оценить общий уровень конкурсантов".
Справится с волнением и показать вокальный максимум. Ангелина Ломако готова покорить жюри артистизмом и безупречными нарядами. В детском конкурсе конкуренцию белоруске составят 16 исполнителей. Сегодня состоялась жеребьевка. Наша Ангелина выйдет на сцену под номерами 5 и 13.
Ангелина Ломако, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020": "Для меня главное то, что я готова достойно представить свою страну на конкурсе. Когда я приезжаю в Витебск, я чувствую поддержку. Мне сразу становится легко, я очень люблю Витебск".
В эти минуты аплодисменты звучат в адрес участников концерта Союзного государства. А ночью в Летнем амфитеатре - золотые хиты. Уже завтра на главной сцене фестиваля зажгут украинские звезды: Тина Кароль, Николай Гнатюк, Таисия Повалий.
День молодежи на "Славянском базаре"А еще завтра в фестивальном Витебске день молодежи. День молодежи на " Славянском базаре" - это всегда максимум креатива. И впервые на фестивале стартует проект "Молодежный поезд". Около сотни человек со всех регионов страны отправятся в большое путешествие по Беларуси.
Итак, прямая трансляция из фестивального Витебска начнется в 22:00 на телеканалах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для артистов и гостей - это встреча добрых друзей. А для начинающих исполнителей - возможность громко заявить о себе. Как славянское гостеприимство покоряет сердца,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)