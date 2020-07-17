Источник материала: БT





День Союзного государства на "Славянском базаре"





Президент принял участие в открытии "Славянского базара"









Каждый день фестиваля - это максимум проектов





Артисты готовятся проявить себя на конкурсах





День молодежи на "Славянском базаре"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На "Славянском базаре в Витебске" - день Союзного государства Для артистов и гостей - это встреча добрых друзей. А для начинающих исполнителей - возможность громко заявить о себе. Как славянское гостеприимство покоряет сердца,...

Для артистов и гостей - это встреча добрых друзей. А для начинающих исполнителей - возможность громко заявить о себе. Как славянское гостеприимство покоряет сердца, расскажетЧтобы взять автограф и сделать селфи с артистами, фанаты не жалеют времени. Дежурят у Летнего амфитеатра. Репетиции на главной площадке "Славянского базара" проходят нон-стоп. Все отлажено до мелочей. Фестивальные службы не дремлют даже ночью.Сегодня на "Славянском базаре" день Союзного государства. Он начался с патриотической ноты. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота возложил цветы. А накануне парламентарии побывали в Болбасово. Там построен важный логистический объект, который будет работать на экономику Союзного государства.Для настоящих друзей нет границ. Это в очередной раз доказал "Славянский базар". За годы проведения здесь побывали представители около 80 стран. Александр Лукашенко постоянный гость фестиваля. В том, что Президент станет частью большого славянского праздника, вряд ли кто-то сомневался. Выступая на сцене Летнего амфитеатра, Глава государства признался, что он в зале с чувством радости и гордости за белорусов. Наш народ никогда не становился и не встанет на колени перед вызовами времени. Здесь, на витебской земле, всегда мир и взаимопонимание. Искусство точно вне политики.Конечно, тревожные мысли были: не станет ли пандемия причиной нарушить почти 30-летнюю традицию. Но искусство одержало верх. Конечно, не без заслуг врачей. Именно они справились со сложной эпидситуацией в регионе. Во многом благодаря им фестиваль не поставили на паузу, как это случилось по всему миру. Об этом на торжественном открытии скажет Президент, а в адрес медиков прозвучат слова благодарности.Еще одним хедлайнером концерта открытия стал Филипп Киркоров. В этом году артист стал обладателем специальной премии "Через искусство - к миру и взаимопониманию".Позывные XXIX форума искусств будут звучать в Витебске четыре дня. И каждый это море проектов. Из года в год фестиваль устанавливает рекорды. По количеству звездных шоу, приглашенных мастеров, помнят гости и 12-часовой танцевальный марафон, а также масштабный забег. Этот "Славянский базар" претендует на номинацию крупнейшегоopen air Европы. Даже пресс-конференции со звездами проходят на открытых площадках. Погода в Витебске радует.Музыканты, художники, танцоры приглашают заглянуть на фестиваль уличного искусства. Для гостей подготовили квесты, мастер-классы, перформансы, световые шоу. Веселье с утра и до позднего вечера.Витебск притягивает звезд мирового масштаба и зажигает новые имена. Жизнь молодых артистов после "Славянского базара" круто меняется. Победа в фестивале - это путевка в мир шоу-бизнеса. В профессиональной биографии Романа Волознева участие и победы в престижных международных конкурсах. Автор слов, музыки. В прошлом году артист выпустил дебютный альбом. Стать участником "Славянского базара" - давняя мечта. И она сбылась на XXIX форуме. Роман представляет Беларусь на конкурсе эстрадной песни.Справится с волнением и показать вокальный максимум. Ангелина Ломако готова покорить жюри артистизмом и безупречными нарядами. В детском конкурсе конкуренцию белоруске составят 16 исполнителей. Сегодня состоялась жеребьевка. Наша Ангелина выйдет на сцену под номерами 5 и 13.В эти минуты аплодисменты звучат в адрес участников концерта Союзного государства. А ночью в Летнем амфитеатре - золотые хиты. Уже завтра на главной сцене фестиваля зажгут украинские звезды: Тина Кароль, Николай Гнатюк, Таисия Повалий.А еще завтра в фестивальном Витебске день молодежи. День молодежи на " Славянском базаре" - это всегда максимум креатива. И впервые на фестивале стартует проект "Молодежный поезд". Около сотни человек со всех регионов страны отправятся в большое путешествие по Беларуси.Итак, прямая трансляция из фестивального Витебска начнется в 22:00 на телеканалах. А сразу послемы покажем закулисье "Славянского базара" в наших дневниках.