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Чем сегодня удивлял "Славянский базар". Прямое включение из Витебска

18.07.2020 21:05 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В ритме музыкального фестиваля продолжает жить Витебск. На выходные в город съехалось еще больше гостей, гуляют и местные жители. Конкурс юных исполнителей, день украинской культуры, ярмарки, мастер-классы и выставки. И это только часть сегодняшней программы на "Славянском базаре". Все эти дни прямо в эпицентре культурной жизни находится и наша съемочная группа. 
На связи Нина Можейко. Добрый вечер! И делитесь впечатлениями (прямое включение).

День Украины на "Славянском базаре в Витебске"

Добри вечiр! Сегодня в Летнем амфитеатре сплошь слышится украинский язык. Все верно, сегодня - день Украины. Наши соседи – как раз тот базис триединства и славянских традиций, на которых строился фестиваль "Славянский базар" с самого начала. Концерт, которого всегда с нетерпением ждут в Витебске, уже начался. И, как обычно, с аншлагом.
Наши соседи удивят как минимум декорационно-постановочным модулем. Обещали технологичное шоу в духе современных тенденций. Украинцы приехали в Витебск внушительной делегацией - без малого сотня человек. Это, включая артистов, постановочную группу и другие службы. В концерте примут участие топовые артисты, включая Ирину Билык и Тину Кароль. Фан-клуб певицы ожидал ее при входе в Летний амфитеатр. Мы успели пообщаться с артисткой после ее саундчека, и вот ее впечатления от форума.
 
Чем сегодня удивлял "Славянский базар". Прямое включение из Витебска


Тина Кароль, народная артистка Украины: "Это всегда радушно. Это всегда, как у мамы дома. Я сегодня спою на белорусском языке с вашей известной певицей. Это тоже для меня было такой неожиданностью, буквально за три дня до фестиваля я поняла, что дуэт будет петь на белорусском языке".

Чем сегодня удивлял "Славянский базар". Прямое включение из Витебска


Тимур Мирошниченко, телеведущий: "Я, наверное, первый раз на "Славянском базаре" был в 2007 году, если не раньше, уже 13 лет, треть моей жизни, я обязательно каждый июль езжу на "Славянский базар". Я очень переживал в этом году, будет ли, состоится ли, позовут ли, потому что, если бы этого не было, то, наверное, лето уже бы не состоялось. Но мы здесь, мы работаем, мы прекрасно проводим время, и как сказал один из членов нашей делегации, сейчас Беларусь, как фестивальный офшор, потому что только здесь проводятся концерты, только здесь проводятся фестивали, и для нас это на самом деле отдушина". 

Телетрансляция концерта "З Украиною в серци" начнется в 22:00 на телеканале "Беларусь 1". Так что, у телезрителей будет возможность насладиться шоу.

Третий день форума проходит также под знаком молодежи

На этом фестивальные мероприятия продолжаются. Ночью на сцене перед КЗ "Витебск" выступят белорусские артисты новой волны. Программа, рассчитанная на молодежную аудиторию, собрала молодых и перспективных. А мы продолжаем наслаждаться фестивальной атмосферой и следим за событиями. 
В 22:10 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется трансляция из фестивального Витебска.

 
Теги: Витебск
 
 
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В ритме музыкального фестиваля продолжает жить Витебск. На выходные в город съехалось еще больше гостей, гуляют и местные жители. Конкурс юных исполнителей, день...
 
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