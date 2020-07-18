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"Славянский базар в Витебске". Самые яркие моменты дня

18.07.2020 22:03 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Именно в столицу музыкального фестиваля - в Витебск - в эти выходные направлено все внимание не только белорусов, но и наших гостей. "Славянский базар" - это действительно праздник лета, музыки и единства народов. А еще особая атмосфера, которая бывает именно в дни фестиваля - на одних улицах собираются звезды и их поклонники, гости и жители города. Сегодня к праздничному марафону подключилась и молодежь. Для них развлечения на любой вкус. Тематические площадки будут работать до позднего вечера, так что, еще можно успеть за порцией положительных эмоций! Приветы и поздравления сегодня фестивальная столица принимает и от друзей из соседней страны. На "Славянском базаре" день украинской культуры. Приветствие участникам концерта направил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию концерта "С Украиной в сердце" покажет наш канал в 22:10. Завершился и детский музыкальный конкурс. Два выступления в один день. Вот уж точно программа насыщенная. Самые яркие моменты этого дня собрала Ольга Масловская.

На "Славянском базаре в Витебске" - день молодежи 

Если бы этого праздника не было, его следовало бы придумать. На "Славянском базаре" зажигает молодежь! На сцене и спортивных площадках. В танцах, каверах и граффити. 

Ольга Геращенко,  участница дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске": "Замечательная молодежная интерактивная площадка. Собраны все направления деятельности, которые интересуют нашу молодежь. Это здорово, что есть место, где молодежь может самовыразиться".

Быть молодым, значит - быть модным. А мода сейчас на спорт! Молодежный забег. Второй год подряд уличное движение замирает, чтобы дать дорогу молодым и активным. Площадка возле амфитеатра - тоже для них. 

Антон Феррейра,  участник дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске": "Здоровый образ жизни, я считаю, сейчас важен для каждого. Я много времени посвящаю этому. Здорово, что проходят такие мероприятия, что можно молодым ребятам показать свои возможности".

Сотни участников дня молодежи шлют привет из фестивального Витебска. Через соцсети? Нет. В открытках и почтой. Лимитированное издание - карточки с изображениями достопримечательностей Беларуси. Отправить можно бесплатно, а вот тем, кто соберет всю коллекцию, приз! 

В комплекте - 26 фотографий, но я выберу с изображением родного Витебска и его, пожалуй, самого узнаваемого места - Летнего амфитеатра. А отправлю в Гродно подруге. Лена, жди. 
Открытки очень быстро разойдутся по стране. Участники молодежного поезда, который сегодня отправится из фестивальной столицы в путешествие по Беларуси, будут дарить их молодежи регионов. От станции "Витебск" состав под названием "Беларусь. Моладзь. Натхненне" отправится в 23:00. 

Игорь Карпенко,  министр образования Беларуси: "Мы пообщаемся с молодежью, мы поработаем с ними в открытом формате. Но надо сказать главное: за молодежью будущее - это не просто банальная фраза. Я думаю, это то, ради чего мы все живем. Я думаю, мы живем для того, чтобы наши дети были лучше, чем мы".
Важные темы для молодежи, для каждого  активисты обсудили сегодня во время открытого диалога. Память - то, без чего нет будущего. Участники дня молодежи возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. А гости из Брестской области постарались перенести друзей в места партизанской славы. 

Раиса Горбач,  директор Ивацевичского историко-краеведческого музея: "Молодежь потоком идет и идет в наши леса. Почему? Потому что там воевали их деды и прадеды. И они сохраняют эту память. И им настолько интересно то, чем мы занимаемся, что мы показываем. Они даже участвуют у нас в самих реконструкциях. 

Музыка из старого кино и современные хиты. Вся палитра музыкальных предпочтений - на одной конкурсной сцене. Так совпало, что именно в день молодежи на "Славянском базаре" состоялся детский музыкальный конкурс. Два выступления в один день. Разве это сложно, удивляется конкурсант из Финляндии Сергей Ребитва. 

Сергей Ребитва, представитель Финляндии на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020": "Это нормально для меня, если я час уроков в день выдерживаю, два раза в день спеть для меня нормально". 

Беларусь в вокальном состязании представляет 14-летняя Ангелина Ломако. На "Славянский базар" отобралась с третьей попытки. В силах уверена. 

Ангелина Ломако,  представитель Беларуси на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020": "Я настроена на победу. Я на сто процентов готова. Я сейчас немного волнуюсь, но когда буду стоять на сцене, это уйдет".

Вердикт жюри огласит завтра – на детском гала-концерте. И маленьких звездочек обязательно искупают в овациях, как это случилось сегодня с участниками концерта "С Украиной в сердце". 

Ирина Билык,  народная артистка Украины: "Хочется пожелать всем солнечной погоды в душе. Мы рождены, чтобы любить друг друга, дружить, чтобы дарить нашим зрителям песни. Я всегда готовлюсь, готовлю костюмы, чтобы было ярко и красиво, чтобы всем все понравилось". 

Завтра - день белорусской культуры  

Завтра на "Славянском базаре в Витебске" громким аккордом о себе заявят белорусские артисты. В 16 часов на сцене Летнего амфитеатра в сопровождении Президентского оркестра споют Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Инна Афанасьева. В шоу выйдут и участники взрослого вокального конкурса. Это будет их первое конкурсное выступление. Второе состоится в концерте закрытия. Так что, интрига, кто победит, раскроется прямо под занавес фестиваля. 

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Именно в столицу музыкального фестиваля - в Витебск - в эти выходные направлено все внимание не только белорусов, но и наших гостей. "Славянский базар" - это...
 
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