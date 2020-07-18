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"Славянский базар в Витебске". Самые яркие моменты дня
18.07.2020 22:03 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTИменно в столицу музыкального фестиваля - в Витебск - в эти выходные направлено все внимание не только белорусов, но и наших гостей. "Славянский базар" - это действительно праздник лета, музыки и единства народов. А еще особая атмосфера, которая бывает именно в дни фестиваля - на одних улицах собираются звезды и их поклонники, гости и жители города. Сегодня к праздничному марафону подключилась и молодежь. Для них развлечения на любой вкус. Тематические площадки будут работать до позднего вечера, так что, еще можно успеть за порцией положительных эмоций! Приветы и поздравления сегодня фестивальная столица принимает и от друзей из соседней страны.
На "Славянском базаре в Витебске" - день молодежиЕсли бы этого праздника не было, его следовало бы придумать. На
Ольга Геращенко, участница дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске": "Замечательная молодежная интерактивная площадка. Собраны все направления деятельности, которые интересуют нашу молодежь. Это здорово, что есть место, где молодежь может самовыразиться".
Быть молодым, значит - быть модным. А мода сейчас на спорт! Молодежный забег. Второй год подряд уличное движение замирает, чтобы дать дорогу молодым и активным. Площадка возле амфитеатра - тоже для них.
Антон Феррейра, участник дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске": "Здоровый образ жизни, я считаю, сейчас важен для каждого. Я много времени посвящаю этому. Здорово, что проходят такие мероприятия, что можно молодым ребятам показать свои возможности".
Сотни участников дня молодежи шлют привет из фестивального Витебска. Через соцсети? Нет. В открытках и почтой. Лимитированное издание - карточки с изображениями достопримечательностей Беларуси. Отправить можно бесплатно, а вот тем, кто соберет всю коллекцию, приз!
В комплекте - 26 фотографий, но я выберу с изображением родного Витебска и его, пожалуй, самого узнаваемого места - Летнего амфитеатра. А отправлю в Гродно подруге. Лена, жди.
Открытки очень быстро разойдутся по стране. Участники молодежного поезда, который сегодня отправится из фестивальной столицы в путешествие по Беларуси, будут дарить их молодежи регионов. От станции "Витебск" состав под названием "Беларусь. Моладзь. Натхненне" отправится в 23:00.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Мы пообщаемся с молодежью, мы поработаем с ними в открытом формате. Но надо сказать главное: за молодежью будущее - это не просто банальная фраза. Я думаю, это то, ради чего мы все живем. Я думаю, мы живем для того, чтобы наши дети были лучше, чем мы".
Важные темы для молодежи, для каждого активисты обсудили сегодня во время открытого диалога. Память - то, без чего нет будущего. Участники дня молодежи возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. А гости из Брестской области постарались перенести друзей в места партизанской славы.
Раиса Горбач, директор Ивацевичского историко-краеведческого музея: "Молодежь потоком идет и идет в наши леса. Почему? Потому что там воевали их деды и прадеды. И они сохраняют эту память. И им настолько интересно то, чем мы занимаемся, что мы показываем. Они даже участвуют у нас в самих реконструкциях.
Музыка из старого кино и современные хиты. Вся палитра музыкальных предпочтений - на одной конкурсной сцене. Так совпало, что именно в день молодежи на "Славянском базаре" состоялся детский музыкальный конкурс. Два выступления в один день. Разве это сложно, удивляется конкурсант из Финляндии Сергей Ребитва.
Сергей Ребитва, представитель Финляндии на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020": "Это нормально для меня, если я час уроков в день выдерживаю, два раза в день спеть для меня нормально".
Беларусь в вокальном состязании представляет 14-летняя Ангелина Ломако. На "Славянский базар" отобралась с третьей попытки. В силах уверена.
Ангелина Ломако, представитель Беларуси на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020": "Я настроена на победу. Я на сто процентов готова. Я сейчас немного волнуюсь, но когда буду стоять на сцене, это уйдет".
Вердикт жюри огласит завтра – на детском гала-концерте. И маленьких звездочек обязательно искупают в овациях, как это случилось сегодня с участниками концерта "С Украиной в сердце".
Ирина Билык, народная артистка Украины: "Хочется пожелать всем солнечной погоды в душе. Мы рождены, чтобы любить друг друга, дружить, чтобы дарить нашим зрителям песни. Я всегда готовлюсь, готовлю костюмы, чтобы было ярко и красиво, чтобы всем все понравилось".
Завтра - день белорусской культурыЗавтра на "Славянском базаре в Витебске" громким аккордом о себе заявят белорусские артисты. В 16 часов на сцене Летнего амфитеатра в сопровождении Президентского оркестра споют Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Инна Афанасьева. В шоу выйдут и участники взрослого вокального конкурса. Это будет их первое конкурсное выступление. Второе состоится в концерте закрытия. Так что, интрига, кто победит, раскроется прямо под занавес фестиваля.
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Именно в столицу музыкального фестиваля - в Витебск - в эти выходные направлено все внимание не только белорусов, но и наших гостей. "Славянский базар" - это...
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