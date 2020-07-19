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Выше голову! Тест по минским скульптурам на зданиях - для внимательных
19.07.2020 07:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы уже предлагали угадать небанальные
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Мы уже предлагали угадать небанальные скульптуры. Вот вам новый вызов: собрали статуи с известных минских зданий. Они стоят на фронтонах, в нишах стен и вроде бы...
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