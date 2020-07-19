Выше голову! Тест по минским скульптурам на зданиях - для внимательных

Источник материала: Tut.by

Мы уже предлагали угадать небанальные скульптуры . Вот вам новый вызов: собрали статуи с известных минских зданий. Они стоят на фронтонах, в нишах стен и вроде бы очень заметны. Или нет? Предлагаем проверить. Фотослужба TUT.BY сфотографировала скульптуры — заодно рассмотрите их в деталях.