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Цвет настроения - васильковый. Праздник жизни в фестивальном Витебске
19.07.2020 21:54 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT"Славянский базар" - событие, которого с нетерпением ждут каждый год. Причем не только в Витебске и даже не только в Беларуси. Фестиваль давно вышел далеко за рамки исключительно славянского единства. Почти за три десятилетия в Витебске побывали представители без малого 80 стран с пяти континентов. Эти факты говорят сами за себя: Беларусь – сердце культурного единения народов.
Витебские улицы переполнены, одних только аккредитованных журналистов на фестивале более трех сотен. А каждый артист мечтает об именной звезде на той самой алее у Летнего амфитеатра. И везут свои лучшие программы. В этом году только украинская делегация – сотня человек. Настоящая музыкальная рота, включая артистов и техническую команду.
"Славянский базар! не спит четвертые сутки. Афишу этого года хоть и сократили, но сделали более плотной. Программы детского и взрослого конкурсов уместили в один день, не растягивая на два. Зато в этом году белорусских артистов стало больше. Для своих на открытой площадке у концертного зала"Витебск" сделали отдельное музыкальное шоу до утра.
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"Славянский базар" - событие, которого с нетерпением ждут каждый год. Причем не только в Витебске и даже не только в Беларуси. Фестиваль давно вышел далеко за рамки...
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