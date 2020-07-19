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Цвет настроения - васильковый. Праздник жизни в фестивальном Витебске

19.07.2020 21:54 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

"Славянский базар" - событие, которого с нетерпением ждут каждый год. Причем не только в Витебске и даже не только в Беларуси. Фестиваль давно вышел далеко за рамки исключительно славянского единства. Почти за три десятилетия в Витебске побывали представители без малого 80 стран  с пяти континентов. Эти факты говорят сами за себя: Беларусь – сердце культурного единения народов. 

Витебские улицы переполнены, одних только аккредитованных журналистов на фестивале  более трех сотен. А каждый артист мечтает об именной звезде на той самой алее у Летнего амфитеатра. И везут свои лучшие программы. В этом году только украинская делегация – сотня человек. Настоящая музыкальная рота, включая артистов и техническую команду. 

"Славянский базар! не спит четвертые сутки. Афишу этого года хоть и сократили, но сделали более плотной. Программы детского и взрослого конкурсов уместили в один день, не растягивая на два.  Зато в этом году белорусских артистов стало больше. Для своих на открытой площадке у концертного зала"Витебск" сделали отдельное музыкальное шоу до утра.

 
Теги: Витебск
 
 
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"Славянский базар" - событие, которого с нетерпением ждут каждый год. Причем не только в Витебске и даже не только в Беларуси. Фестиваль давно вышел далеко за рамки...
 
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