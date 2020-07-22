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Тест по столицам Европы. Вы уверены, что в них ориентируетесь?
22.07.2020 08:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судя по всему, в 2020 году границы ЕС для белорусов откроются уже после летнего сезона. Поэтому провести отпуск в теплое время года, гуляя по европейским столицам, вряд ли получится. С другой стороны, это отличный повод, чтобы подтянуть свои знания о них. Вы точно ориентируетесь по карте? Проверяйте.
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Белорусы очень любят ездить в Европу, чтобы погулять по местным городам. Но знаете ли вы, где какие находятся, без подсказок?
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