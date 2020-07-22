Тест по столицам Европы. Вы уверены, что в них ориентируетесь?

Источник материала: Tut.by

Судя по всему, в 2020 году границы ЕС для белорусов откроются уже после летнего сезона. Поэтому провести отпуск в теплое время года, гуляя по европейским столицам, вряд ли получится. С другой стороны, это отличный повод, чтобы подтянуть свои знания о них. Вы точно ориентируетесь по карте? Проверяйте.

Обращаем внимание, что фотографии в тесте иллюстративны и не указывают на правильный ответ или город, о котором речь в вопросе.